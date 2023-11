Valaki ezért, valaki azért csalja meg a párját, ám az biztos, hogy a hazugság mindig hazugságot szül és a karmának sem tesz jót, ha ezt tartjuk megoldásnak a problémánkra. Természetesen, amikor ilyen történik egy kapcsolatban, hiába tartjuk csak az egyik részéről gyáva dolognak, valójában mindig két emberen múlik.



A következő válogatásban viszont most olyan híres magyar embereket gyűjtöttünk össze, akiket ugyan nyilvánosan csaltak meg, de a saját maguk sajnáltatása helyett elképesztő erővel léptek túl csalfa párjukon és építették újra magukat. Van, aki napjainkban A-listás műsorvezetővé nőtte ki magát és olyan is, akinek egy emberként drukkolt az ország, hogy rátaláljon a boldogság.

Lássuk, kikről van szó!

Galéria / 6 kép 6 magyar sztár, akiket sikeresebbé tett párjuk hűtlensége Megnézem a galériát

