Eredetileg Chandler megcsalta volna Monicát a Jóbarátokban, de Matthew Perry nem engedte, hogy ez megtörténjen

Még mindig nehéz elhinni, hogy Matthew Perry mindössze 54 éves korában, teljesen váratlanul elhunyt, egy most nyilvánosságra került történetből viszont ismét az derült ki, hogy a színésznek hihetetlenül jó szívvel volt megáldva.



A minap ugyanis Lisa Cash színésznő elmesélt egy történetet, amit ő élt át a Jóbarátok forgatásán sok évvel ezelőtt. Lisa az 5. évad 23. részében (Las Vegasban 1. rész) szerepelt egy rövid ideig, ő volt ugyanis az a légiutas-kísérő, akivel Ross és Rachel beszélget a repülőn. A érdekesség viszont csak ezután következik; Lisa ugyanis eredetileg nem ezt a szerepet kapta, abból viszont végül – szerencsére – nem lett semmi. De miről is van szó pontosan? Mesélje el maga Lisa:



„Vendégszereplőként érkeztem a forgatásra, és elmondhatatlanul izgatott voltam. A jelenet eredetileg úgy nézett ki, hogy Chandler és Monica azon vitatkozik Vegasban, hogy Monica Richarddal ebédelt, ezután Chandler felmegy a hotelszobába, szobaszervízt rendel, amit én viszel fel neki. Ezután beszélgetünk, nevetünk, és végül az én karakteremmel Chandler megcsalja Monicát." – mondta Lisa a sokkoló történetet, majd így folytatta:



„Elpróbáltuk, minden rendben volt, de egy nappal azelőtt, hogy élő közönség előtt felvettük volna, Matthew Perry elment az írókhoz, és azt mondta nekik, hogy ez egy hatalmas hiba, a közönség pedig soha nem bocsátaná meg Chandlernek, ha megcsalja Monicát. Végül az írók hallgattak Matthew-ra, a jelenetünket pedig kivették a forgatókönyvből.”

Hála az égnek tehát Monica és Chandler szerelme makulátlan maradt, és valljuk be, valóban nem tudtuk volna megbocsátani a megcsalást, ahogy Rossra is haragszunk a mai napig, még akkor is, ha „szakításban voltak”.

Ha pedig olvasnál még Matthew Perryről, akkor katt a galériára!

Galéria / 5 kép Így változott meg Matthew Perry külseje a Jóbarátok alatt - könyvében azt is elárulta, melyik évadban, milyen függőséggel küzdött Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria