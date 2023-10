A világhírű színésznő ezért retteg attól, hogy gyerekei követik őt a pályán

Tény és való, hogy a sztárok egy része mindent megtesz azért, hogy a címlapra kerüljön és nemcsak aktívan veszi ki a részét a különféle nyilvános szereplésekből, de legalább annyira lelkesen posztol is mindennapjairól a közösségi oldalaira.

Van, akinek pont ezen közlékenysége lehet a végzete, míg mások esetében a munkakörükkel és a filmpremierekkel járó kötelező interjúkat szeretik részleteikre cincálni, hogy aztán olyan elméleteket kreáljanak belőle, ami könnyű alapot ad arra, hogy a közvélemény rögtön ítélkezni kezdjen egy-egy sztár kapcsán. És ha nem éppen a magánéletük van terítéken, akkor a külsejük kerül előtérbe, amit van, hogy még durvább módon képes bírálni az egész világ, és majdnem annyira megosztó tud lenni mint a filmjeik, szerelmeik, gondolataik, világnézetük vagy bármi egyéb, aminek köze van hozzájuk. A sztároknak tehát minden szempontból fel van adva a lecke, és bár tény és való, hogy senki se kényszerítette őket abba, hogy a híressé válás útjára lépjenek, de jobban belegondolva nem is kell egy-egy mozicsillagnak folyamatosan a kirakatban pózolnia ahhoz, hogy a közvélemény így vagy úgy a szájára és a véleményére vegye.

Emily Blunt nem szeretné, ha gyermekei a nyomdokaiba lépnének

Az ítélkezéssel pedig láthatatlanul gyűrűzik be a sztárcsaládok életébe, főleg akkor, ha még a gyerekek is úgy érzik, hogy szüleik kitaposott útjára lépnek. És bár minden kétséget kizáróan vannak köztük kimondottan tehetséges fiatalok, sokan mindössze már attól híresek lesznek, hogy szüleik is azok és utóbbi jelenségre annyi példát találni, hogy már külön kifejezést is alkottak rájuk: nepo baby. Abba pedig most bele se mennénk, hogy velük szembe mennyi előítéletet támaszt a média! Pont a fentebb említett kicsit sem léleksimogató okok miatt gondolja például Emily Blunt úgy, hogy nem szeretné, ha gyermekei az ő nyomdokaiba lépnének.

A többek közt Az ördög Pradát visel, a Mary Poppins visszatér és az Oppenheimer című filmekből ismert 40 éves színésznő, 2008 novemberében jött össze John Krasinski színésszel, és 2010-ben egy boldogító igennel pecsételték meg kapcsolatukat. Első gyermekük, Hazel 2014-ban, míg kisebbik lányuk, Violet 2016-ban született. A sztárpár az elmúlt években nagyon lelkiismeretesen figyelt is arra, hogy gyermekeiket távol tartsák a reflektorfénytől.

Nagyon kellemetlenül érzem magam, amikor valaki azt mondja nekem: „A lányom színésznő szeretne lenni.” Szívem szerint azt mondanám: ne tedd! Mert ez egy kemény iparág, és nagyon kiábrándító tud lenni. Sokan mondják, hogy ne vedd magadra a dolgokat – de ezt nem tudod nem magadra venni különösen, ha a kinézeted alapján ítélnek meg. Szóval csak el kell tűrnöd a dolgoknak ezt az oldalát - mondja.

A színésznőnek egyébként a családja mindig prioritást élvez, így szigoran ragaszkodik ahhoz, hogy két hétnél tovább nem hajlandó távol lenni a gyermekeitől.

Mert bár szívósak, és hozzászoktak ehhez a furcsa élethez, még mindig durván érinti őket, ha el kell mennem. Vannak olyan sarokkövei a lányok napjának, amelyekkel kapcsolatban nem akarok kompromisszumot kötni – például: felébresztesz, elviszel az iskolába, felveszel és lefektetsz? És csak azt akarom, hogy azt mondhassam nekik erre, hogy: igen, igen, igen. Nagy könnyedség számomra az, hogy ezt megtehetem - zárta a gondolatait.

Egy szó mint száz, még a legnagyobb hollywoodi káoszban is vannak olyan ismert családok, akik megpróbálnak mindent megtenni azért, hogy gyerekeiknek egy privát és kameramentes gyerekkort biztosítsanak. És miközben normális értékrenddel töltik fel őket, a szívük mélyén tényleg reménykednek abban, hogy egy szép napon kicsinyeik valami más szakmában látják meg azt a bizonyos pluszt, és nem kell velük kapcsolatban is amiatt aggódni, hogy egyszer felülnek majd a magazinok pletykarovatainak hol magasztaló, hol pedig porba tipró hullámvasútjára.

Ezen véleménnyel pedig nincs egyedül a színésznő! A galériánkban mutatjuk azokat a sztárszülőket, akik távol tartják a gyereküket a szórakoztatóipartól!

