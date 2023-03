Vasárnap este rendezték meg a 95. Oscar-gálát, ami ahogy azt már vártuk, idén is számos emlékezetes pillanatot hozott. Ám mi most mégsem ezen éjszaka eseményeiről szeretnénk megemlékezni, hanem inkább egy kis időutazásra invitálnánk téged!

1929-ben, egy magánvacsora keretein belül rendezték meg az első Oscar-gálát, ami az elmúlt évtizedekben megannyi átalakuláson esett át, amíg elérte ma is ismert és kedvelt formáját. A filmes szakma egyik legrangosabb eseményén persze még mindig az aranyszobroknak és azon nyerteseinek jut a legnagyobb figyelem, ám mondhatni legalább ennyi szem szegeződik a hírességekre is, akik 1961 óta először idén nem vörös, hanem pezsgőszínű szőnyegen vonultak végig a fotósok kamerái előtt, hogy ezúttal is a csillogást és a mosolyt nem mellőzve kápráztassanak el minket egy-egy designer ruhakölteményben. Nos, a dolog bejött pont ezért gondoltuk úgy, hogy ha már ekkora szerep jut az estélyi daraboknak, akkor utánajárunk annak, hogy kedvenceink egykoron milyen kreációkban érkeztek életük első Oscar-gálájára, ahogy persze azt is megnézheted, hogy festettek vasárnap este és milyen bámulatos stílusváltáson estek többen is keresztül!

Az akkor és most fotókért kattints galériánkra!

Galéria / 14 kép Sztárok első Oscar-gálájukon és most 2023-ban Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

És ha már a káprázatos ruháknál tartunk, akkor nézd meg a 95. Oscar-díjátadó legstílusosabb csillagait!

Galéria / 10 kép Ők voltak 2023-ban az Oscar-díjátadó legjobban öltözött sztárjai Megnézem a galériát

Az InStyle magazin írása.