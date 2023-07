Valaki szerencsés és egy támogató, motiváló, szeretetteljes családban nőhet fel. Olyan szülők és testvérek körében, akik boldog pillanatokat okoznak számára, akik segítik az útján és óvják minden rossztól és gonosztól. Ám sajnos sokan ennek ellenkezőjét tapasztalják meg. Rengeteg ember kap zsarnokoskodó, manipulatív és rossz szülőket, akik ha épp nem életük elrontóját látják gyermekükben, akkor az aranytojást tojó tyúkot. Ezt sajnos egyes sztárokkal lehet szemléltetni a legjobban, akik ugyan sokra vitték, és napjainkban is sikeres, gazdag emberek, de a magánéletük és a személyiségük romokban, illetve számos függőségük és mentális problémájuk írható családjuk számlájára. A következő válogatásban most róluk olvashatsz.

Lássuk, kik ők!

Galéria / 6 kép Amikor a család igazi átok: híres emberek, akiknek az életét a saját családja irányította és keserítette meg Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Őket még a szakítás is padlóra küldte:

Galéria / 7 kép Van, aki egy roncs lett: híres emberek, akik belebetegedtek a szakításba Megnézem a galériát