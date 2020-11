Ma már nem sok olyan hírességet tudnánk mondani, aki még sosem tetováltatott magára, sőt, a többség általában rengeteg kisebb mintát visel a testén, csak ügyesen elrejtik őket. Tudtad például, hogy ezek a sztárok is viselnek magukon tetoválást?

Akadnak olyan hírességek is, akik nem elégszenek meg a klasszikusabb motívumokkal, és gyakran kedvenc kajáikat és italaikat is magukra tetováltatják. Nem is egyszer! Lássuk, kik azok a sztárok, akik így tettek a közelmúltban:

Ashley Benson

A Pretty Little Liars színésznőjének 15 tetoválása van, amelyek között nem egy kajás témájú is akad. Idén nyáron választotta magára ezt a fagyis tetkót, de egy "pommes frites" felirat is díszíti a karját; ez lényegében annyit jelent, hogy hasábburgonya.

Katy Perry

Az énekesnőnek is bőven akadnak tetkói, ám ezek főképp apró minták, amelyeket viszonylag könnyebb elrejteni. Így kapott helyet a bokáján egy vidám eper tetkó!

A cikk itt még nem ért véget! Kattints a galériára, ahol mutatunk még néhány kajatetkós hírességet!

