A sztárok számára a plasztikai műtétek és szépészeti beavatkozások széles skálája válik elérhetővé, így nem is igazán tudnánk olyan hírességeket mondani, akik sosem vállaltak be legalább egy kisebb fokú korrigálást. Akár "csak" botoxról van szó, akár teljes átalakulásról, a legtöbben úgy érzik, már csak a filmszerepek és nyilvános megjelenések miatt is muszáj felvenniük a versenyt az idő múlásával. Persze kivételek is akadnak; ezek a hírességek például nem vállaltak be semmilyen szépészeti beavatkozást:

A mellimplantátumok kifejezetten gyakoriak Hollywoodban, és sokszor olyan szép munkát végeznek az orvosok, hogy meg sem lehet mondani, ha valaki e mellett teszi le a voksát. Maximum a korábbi fotók buktatják le a sztárokat, akik egyszer csak nagyobb keblekkel lépnek a vörös szőnyegre, de vannak sokan, akik simán fel is vállalják, hogy kés alá feküdtek. És aztán ott vannak azok a hírességek is, akik mellimplantátumot csináltattak, majd pár év múlva megbánták és inkább visszatértek a természetességhez.

Most mutatunk néhány sztárt, aki bevállalta a mellnagyobbítást - és sokan aztán a kisebbítést is. Kattints a galériára!

Galéria / 9 kép Sztárok a mellplasztika előtt és után Megnézem a galériát

