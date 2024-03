Sokkoló rájönni, de Rory igazából a főgonosz volt a Szívek Szállodájában

A Jóbarátokhoz hasonlóan a Szívek szállodája is világszerte milliók kedvenc komfortsorozata: szóval az a fajta széria, amit évről évre újra megnézünk, még akkor is, ha már legalább huszonötször láttuk az összes epizódját. Ezeket a kapcsoljuk be akkor, ha éppen nehéz időszakon megyünk keresztül, és akkor is, amikor nosztalgiázni szeretnénk egy kicsit, vagy egyszerűen csak nincs kedvünk belekezdeni valami újba. A Szívek szállodáját egyébként sokan ősszel szeretik ledarálni, azt mondják, Stars Hollow meghitt, kisvárosi hangulata, na meg Luke fantasztikus forró kávéi tökéletesen passzolnak ehhez az évszakhoz.

Felnőttfejjel sokan már másképpen néznek a Szívek Szállodája egyik főszereplőjére: a rajongók idővel rájöttek, Rory igazából nem az a kedves lány, mint akinek hittük.

Viszont azok, akik immár felnőttfejjel követik a Gilmore-lányok történetét, felfedezték, hogy Rory (Alexis Bledel) azért korántsem az a kedves, aranyos, mindenkivel jó kapcsolatot ápoló könyvmoly lány, akinek korábban, gyermekként vagy tinédzserként hittük. Sőt, ha alaposan megfigyeljük az események alakulását, Rory valójában számtalan olyan embert megbántott az évadok során, akik szerették őt, illetve több fiú szívét is összetörte, akik imádták őt – amitől önzővé, elkényeztetté vált a szemünkben. A sorozatot persze továbbra is imádjuk (Ez nem is lehet kérdés!), de azért kétségtelen, hogy Roryt már inkább antihősnek látjuk, nem pedig inspiráló főhősnek.

forrás: RTL Sajtóklub A Szívek Szállodája főszereplője, Rory nemcsak a szerelmi életében hozott erősen megkérdőjelezhető döntéseket

Jöhetnek azok a részek a sorozatból, amik azt bizonyítják, hogy Rory igazából a főgonosz volt a Szívek Szállodájában?

Először is: Igen, Dean (Jared Padalecki) túlságosan féltékeny volt Roryra, de azért ne felejtsük el azt sem, milyen borzalmasan bánt Lorelai lánya a pasijával. Egyértelműen volt köztük valami Tristannel (Chad Michael Murray), akit gyakorlatilag azonnal megcsókolt, miután Dean viszonzatlanul szerelmet vallott neki, és persze Jesszel (Milo Ventimiglia) is gond nélkül flörtölt, annak ellenére, hogy hivatalosan még Deannel járt. Rory pontosan tudta, mennyire szerette őt az első pasija, és ezzel alaposan vissza is élt, amikor úgy érezte, szüksége lenne rá. Sőt, egyszerre két ember érzéseivel is játszott: Sookie (Melissa McCarthy) esküvőjére Deannel érkezett, de titokban megcsókolta Jesst, akinek megparancsolta, hogy ne szóljon egy szót sem, faképnél hagyta, és hónapokra ghostingolta, ezután mégis úgy érezte, joggal haragudhat Jessre, amiért mással kezdett el randizni és elképesztően bunkó volt a lánnyal, aki nem is tehetett semmiről.

Rory szerelmi drámája persze itt még messze nem ért véget, hiszen a negyedik évad végén lefeküdt Deannel, aki addigra már megnősült, mégis megsértődött az anyjára, amikor Lorelai (Lauren Graham) megkérdőjelezte, kritizálta a döntését: azt mondta, a srác az „ő Deanje” volt először, ennek ellenére nem sokáig tartott ki mellette. De a házasságát azért felrúgta, és lecserélte a nőcsábász Loganre (Matt Czuchry). Végül őt is megcsalta, méghozzá Jesszel, akit úgyszintén félrevezetett és megbántott ezzel, mert csak játszott az érzéseivel a saját bosszúja érdekében. És akkor még nem is említettük a Szívek szállodája – Egy év az életünkből rebootot, amiben Rory folyton elfelejtkezett a pasijáról, és a kapcsolatuk alatt végig hűtlen volt hozzá, mert közben Logannel kavart Londonban, akinek menyasszonya volt.

forrás: RTL Sajtóklub Rory mindegyik pasiját megcsalta az évadok során a Szívek Szállodájában, kivéve Jesst, de azért az ő érzéseivel is gyakran játszadozott.

Nemcsak a szerelmi életében hozott erősen megkérdőjelezhető döntéseket: önző módon kihagyta az anyja diplomaosztóját, mert elment New Yorkba, hogy meglátogassa Jesst (pedig ezt máskor is megtehette volna), és ellopott egy jachtot, továbbá otthagyta az egyetemet azért, mert Mitchum Huntzberger (Gregg Henry) azt mondta neki, szerinte nem válhat belőle kiváló újságíró. A lánytól, aki elvileg születése óta ezért a célért küzd, kicsit több kitartást vártunk volna, nem pedig azt, hogy összeomlik, amikor kivételesen nem dicséret, hanem kritika éri őt. Lássuk be, évadokon át szerencséje volt, mert mindenki kivételes tehetségnek tartotta őt (a nagyszülei minden tekintetben, főleg anyagilag támogatták a tanulmányait), márpedig a való életben sajnos negatív visszajelzésekkel is gyakran találkozunk, ami nem (feltétlenül) ok arra, hogy feladjuk az álmainkat.

Rory viszont az első akadálynál azonnal feladta és az sem tetszett neki, amikor szembe kellett néznie a tettei következményeivel: azaz a több száz óra közmunkával, amit a jachtlopás miatt kapott. (Ami amúgy nem is volt olyan sok, fél éven át heti közel 12 órát kellett dolgoznia…) A Szívek szállodája – Egy év az életünkből rebootban felkészületlenül ment el egy állásinterjúra, igazából nem is akarta a pozit, úgy érezte, nem elég színvonalas számára, aztán mikor mégis szüksége lett volna a munkára, de nem kapta meg, láthatóan nem értette, miért nem őt választották ki. Nos, Rory sokszor tévedett önmaga megítélésével kapcsolatban, és korábban mi is, de annak ellenére, hogy már másképpen nézünk rá, azért most is simán újranézzük a sorozatot.

