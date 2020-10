A JOY legfrissebb számában igazán érdekes témát jártunk körbe szakértői segítséggel. Valószínűleg te is találkoztál már az úgynevezett bumeráng férfiakkal, azaz olyan pasikkal, akik érdeklődnek irántad, lelkesnek tűnnek, majd egy-két randi után felszívódnak. De nem örökre, hiszen pár hét vagy hónap elteltével újra felkeresnek, mintha mi sem történt volna, ám mire beleéled magad, megint nyomuk vész. Arról, hogy mi jár ilyenkor a fejükben, miért viselkednek így, és mit tehetsz, hogy kilépj az ördögi körből, a JOY-Magazin legfrissebb számában olvashatsz:

Andráska Zsófia life, business és párkapcsolati coach nem csak a bumeráng férfiak témakörét járta körbe velünk, de egyúttal arról is mesélt, mi az oka annak, hogy sok fiatal nőnek okoz gondot a párkeresés. Hiába próbálkoznak a randizgatással, egyszerűen úgy tűnhet, sehogy sem jutnak egyről a kettőre, nem kelti fel senki az érdeklődésüket, és fogalmuk sincs, mit csinálnak rosszul. Amikor valaki mégis komolynak bizonyul, különféle módokon szabotálják a kapcsolatot, így viszont állandóan ugyanabba a spirálba kerülnek. És hogy mi lehet ennek viselkedési formának az oka?

A mostani 20 és 30 évesek esetén sokszor tapasztalható, hogy a munka, a karrier, a személyes önmegvalósítás kerül előtérbe. Az egyetem elvégzésére fókuszálnak, ott még vannak szociális kapcsolatok, bulik, aztán elindul a munka, és egyszer csak azt veszik észre, hogy évek óta dolgoznak abban, sikeresek – vagy legalábbis elégedettek –, de nincsenek kapcsolódásaik, nem járnak el nagyon sehova. Kiesnek a körforgásból, nem is nagyon tudják, hol lehetne ismerkedni, hol van a másik nem. A munka miatt, és az ott elért felelős gondolkodás miatt egy kicsit 'koraérettek', a korukbeli fiatalemberek éretlennek tűnnek, akik hozzájuk képest sehol sem tartanak, stb. Ezek a lányok általában küzdenek a saját magukkal szembeni maximalizmussal. A munkát, a feladatokat első helyre sorolják, azokat el kell látni, viszont emiatt nem is nagyon tesznek a magánéletükért. Lány barátok veszik körül őket, akik általában hasonlóan ügyetlenül, vagy mivel az idejük csak ezt engedi, kizárólag az online térben ismerkednek. Egymásnak adnak rossz tanácsokat, és egymás deficitjeit erősítik. Néha elmennek egy-két buliba, és akár össze is ismerkednek rövid távon valakivel, de aztán komoly, elmélyült kapcsolatot mégsem tudnak kialakítani.