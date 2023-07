Lehet, hogy három felsőfokú nyelvvizsgád van és ha kell, folyékonyan megérteted magad a Lórienből jött tündékkel is, de le mernénk fogadni, hogy mégis érezted már úgy: totál más nyelvet beszéltek a pároddal. Mondjuk, fogalmad sincs miért feszült, amikor te minden tőled telhetőt megtettél, hogy jó estétek legyen. Vagy úgy érzed, szándékosan bánt azzal, hogy soha nem ölel meg magától és zéró erőfeszítést nem tesz azért, hogy megtalálja a legötletesebb és legszemélyesebb szülinapi ajándékot – miközben néha feltűnik, hogy szegény nagyon is kifejezi a szeretetét, csak épp azzal, hogy reggelit dob össze neked, mire felébredsz, vagy figyel arra, hogy ha elfogy a kedvenc testápolód, ott legyen a polcon egy új tubus. Erre azt mondaná Gary Chapman párkapcsolati szakértő, hogy tényleg más nyelvet beszélünk, de sebaj, bármikor el lehet kezdeni új nyelvet tanulni, elvégre a felnőtt élet mégis csak a folyamatos fejlődésről szól (meg arról is persze, hogy végre addig maradhatunk fenn csipszet zabálva a Netflix előtt, ameddig csak akarunk). Az amerikai Chapman módszere Nick Jonashoz hasonlóan idén ünnepli harmincadik születésnapját, ezt pedig mi mással is ünnepelhetnénk, mint azzal, hogy megvizsgáljuk, ma is használható-e a tanítása, amit, lássuk be, nem igazán használunk és nagyon ritkán látjuk viszont a hatását a romantikus filmekben.

Chapman arra jött rá több évtizednyi párkapcsolati tanácsadás után, hogy sokan nem is tudunk róla, hogy a párunk mennyire szeret bennünket. Egyszerűen nem ismerjük fel a jeleket, mivel totál más gesztusokat várunk, emiatt aztán úgy érezzük, a másik szándékosan vonja meg tőlünk az érzelmi igényeinket, és egyre nagyobb lesz a távolság kettőnk között. A guru szerint öt szeretetnyelv létezik: az elismerő szavak, a minőségi idő, az ajándékozás, a szívességek és a testi érintés. Ezek közül mindannyiunknak van egy elsődleges és egy másodlagos nyelve, legyünk bármilyen neműek és szexuális orientációjúak, és ha a szeretetnyelvünk nem egyezik a párunkéval, akkor máris feszültségek jelentkezhetnek. Hogy elkerüljük a konfliktusokat, érdemes megszívelni Chapman tanácsait, amelyek közül most ötöt veszünk át – a többi már rajtad múlik. Ja nem: meg a párodon, mert ehhez a nyelvleckéhez mindketten kelletek!

Fogadd el, hogy nem mindenki olyan, mint te!

Máris átugranád ezt a pontot, annyira semmitmondónak érzed az előző mondatot? Ó, pedig elhiheted: ez egy olyan lecke, amivel kapcsolatban senki, még a főállású humanitáriusok sem állíthatják azt, hogy kisujjból kirázzák. A gyerekkori és jelenlegi tapasztalataink, a mára kialakult személyiségünk nagyon erősen meghatározza, hogyan mutatjuk ki a szeretetünket, és mikor érezzük, illetve nem érezzük, hogy szeretnek bennünket. Ha olyan családból jössz, ahol folyton ölelgettek, akkor nagy eséllyel ezt várod a szerelmedtől is – és ha ő nem fogdos, puszilgat úton-útfélen, abból azt szűröd le, hogy nem csíp téged. Könnyű benézni teljesen működőképes felállásokat, szóval fontos, hogy megtanulj nyitottnak lenni a szeretet számodra ismeretlenebb megnyilvánulásai iránt, és ami még fontosabb: fogadd el, hogy azok totálisan egyenértékűek a te elsődleges szeretetnyelveddel. Igen, ez hatalmas meló lesz, de egyelőre elég, ha belátod: ha szerelemről van szó, tényleg nagyon sokszínűek vagyunk!

Derítsd ki, melyik típusba tartoztok!

Mielőtt elmerülünk a tűzoltásban, ne kerüljük ki a legnyilvánvalóbb kérdést: tudod, melyik szeretetnyelvet beszélitek? Rengeteg online kvízt találhatsz, ami segít ennek eldöntésében, de még jobb, ha magad figyeled meg, hogyan működsz és hogyan működik a párod. Kezdd el ma: figyeld meg, milyen szokásaid vannak neked és neki, vess be más-más szeretetnyelvet, és figyeld, melyikre hogyan reagál! A kategorizálásban segít a táblázatunk, nézegesd és mérlegelj! Ha csak halványan vagytok tisztában azzal, melyikőtök melyik csoportba tartozik, akkor azt is csak halványan fogjátok sejteni, mit kell tennetek, ha az elvárásaitok nem találkoznak.

Jöhet a gyakorlati képzés!

Amikor először szólaltam meg olaszul a nápolyi rendőrségen (hosszú történet, de nem öltem meg senkit), a mondat végén jöttem rá, hogy a makogásom tartalmazott pár spanyol és angol szót is, és a jelenlévők arckifejezése alapján pedig azon kezdtem el kattogni, hogy talán valami káromkodást is sikerült belepakolni a mondandómba. Az idegen szeretnyelvekkel sem könnyebb eleinte: az ösztönös késztetések helyett ugyanis egészen más dolgokat kell csinálnod, hogy a másik lássa, odavagy érte. Igen, ehhez kompromisszumkészség kell, de a felnőtt, nem romantikus filmes kapcsolatok már csak ilyenek: ha kapni akarsz, adnod kell. A galériában találsz pár tippet arra vonatkozóan, melyik típus miből érzi, hogy szereted – és fordítva: ő is kiderítheti belőle, mivel mutathatja ki, hogy te vagy a koktélcseresznye a cannoliján.

Kiabálj, ha valami nem oké!

Valójában nem a hangerőn van a hangsúly: inkább azon, hogy mindig közöld a másikkal, mire van szükséged, és ne feltételezd azt, hogy magától is tudja, csak nem akarja neked megadni, mert titokban Margot Robbie-ról fantáziál. (Tedd ezen túl magad: igen, fantáziál róla, mint mindenki más, köztük én is, pedig alapvetően a pasikra indulok be.) Fontos, hogy ne panaszként fogalmazd meg az igényed és ne is támadj, bár érthető, hogy sértve és elhanyagolva érzed magad, amiért nem jut el hozzád elegendő szeretet. Ahelyett, hogy arra fókuszálnál, hogy a másik miért nem a „megfelelő” módon mutatja ki az érzéseit, fordíts energiát arra, hogy megtanuld hatékonyan kifejezni az igényeidet. Ennek az ellenkezője is igaz: ha a pasid például sokadjára mondja, hogy úgy érzi, nem figyelsz rá soha, tedd le a mobilod és koncentrálj rá, miközben a napjáról vagy a világmegváltó terveiről beszél (és a világmegváltót ne gúnyosan értsd, hanem halálkomolyan).

Legyél nagyon, nagyon türelmes!

Olyan berögződésekkel dolgoztok mindketten, amelyekről egész életetekben azt gondoltátok, hogy az a szeretet egyetlen „normális” kifejezési módja, szóval egy kvíz közös kitöltése és egy félórás dumcsizás után valószínűleg nem úgy ébredtek majd holnap, hogy folyékonyan beszélitek a másik nyelvét. Legyenek reális elvárásaid, mert egy másik beállítottság elsajátítása sok időt igényel majd mindkettőtök részéről! Fontos, hogy konkrétan megbeszéljétek, ki mit tud tenni a másikért, bár ez sem lesz könnyű menet, hiszen a legtöbbünk extrém módon sebezhetőnek érzi magát, ha a legintimebb érzelmi és fizikai igényeiről kell beszélnie. Ha a neveltetésed során nem tanultad meg kifejezni ezeket, most ki kell lépned a komfortzónádból (ugye, hogy ez életed egyik legizgalmasabb nyelvtanfolyama?). Ha azonban úgy látod, a partnered a sokadik világos tájékoztatást követően sem tesz semmi lépést annak érdekében, hogy elsajátítsa az elsődleges nyelved, gondold át, tényleg neked való-e ez a kapcsolat. Ha nem, már nagyobb önismerettel folytathatod majd valaki más oldalán.

