„Soha nem volt rendes, hivatalos kapcsolatom. Persze, rengeteg első randin voltam, beleszerettem olyan emberekbe, akik nem voltak megfelelőek számomra, és túl jól ismerem a szívfájdalmat és a viszonzatlan szerelmet. De hívott már valaha is valaki a barátnőjének? Egyáltalán nem.



Bár néha még mindig megpróbálok találkozásokat szervezni könyvesboltokban és kávézókban időzve, de most, hogy 26 éves vagyok, már nem szentelem minden ébren töltött percemet a társkereső alkalmazások görgetésének. Persze, még mindig kíváncsi vagyok, vajon megtalálom-e valaha az igazit, ezért is döntöttem úgy, hogy lefoglalok egy virtuális ülést Lumi Pelinkunál, egy New York-i intuitív szerelmi asztrológusnál. Miután hallottam róla egy podcastban, úgy éreztem, hogy ez a tökéletes alkalom arra, hogy elemezzem a születési horoszkópomat, és tisztázzam a szerelmi életemet.



A szerelmi asztrológia vagy szinasztria a kapcsolatok megértésének egy módja azáltal, hogy megnézzük, hogyan kommunikálnak egymással a bolygók. Bár minden asztrológusnak megvan a maga egyedi megközelítése és ára, egy ülés az esetemben például 300 dollárba került (kb. 102 ezer forint – szerk.), Pelinku arra specializálódott, hogy a lényeget kutassa, hogy ki vagy és mit akarsz valójában. Segített meglátni a randizási hibákat, amiket elkövettem, és átdolgozni a párkapcsolati játéktervemet - plusz, konkrét tippeket adott a tulajdonságokról, amiket keresnem kell egy partnerben.”

A táblázatom segített feltárni, hogy hogyan randizom

„A legtöbb szinasztria-olvasás a születési horoszkópod alapos vizsgálatával kezdődik, és ez alól ez sem volt kivétel. A 90 perces, Zoomon keresztüli ülésünk elején Pelinku kielemezte a horoszkópomat: a csillagjegyem Bika, az asszcendensem, vagyis felkelő jegyem a Szűz, a holdjegyem pedig Halak.



Beleástuk magunkat a horizontvonalamba is, amely megmutatja, hogyan lépek kapcsolatba másokkal, ezt Pelinku részletesen elmagyarázta nekem: »A horizontvonal az aszcendensnél (más néven a felkelő jegynél) kezdődik, majd húzol egy vonalat a születési horoszkóp ellentétes részéhez, amit leszálló jegynek nevezünk. Ez a leszálló pont a szerelemről és a párkapcsolatokról szól«. Az én leszálló jegyem, vagy holdjegyem a Halak, ami szöges ellentétje a felkelő jegyemnek, a Szűznek. Ez a Halak leszálló jegy azt a fajta partnerséget jelzi, amely számomra a legjobban működik. Pelinku szerint mély, feltétel nélküli köteléket kell keresnem egy olyan partnerrel, amely túlmutat a fizikai dolgokon, és inkább az energetikai és spirituális összehangolódásról szól.

Amikor a jövőbeli partnerségekről van szó, Pelinkua szakértő azt tanácsolta, hogy lépjek túl a puszta külsőségeken alapuló vonzalmon (csak olyasvalakivel szeretnék randizni, aki több mint 180 centi magas - perelj be!). Ehelyett olyasvalakit kellene keresnem, aki folyamatosan fejlődik. Pelinku hangsúlyozta annak fontosságát, hogy olyan partnert találjak, aki részletes, szervezett és szándékos a vágyaival kapcsolatban. Számomra kulcsfontosságú, hogy egyedi, excentrikus, széles érdeklődési körrel rendelkező partnert keressek, olyasvalakit, aki szellemi ösztönzést hoz, és folyamatosan megkérdőjelezi a dolgokat.”

Mikor találom meg a legvalószínűbben a szerelmet?

„Az ülésünk vége felé a szakértő elemezte a tranzitjaimat, vagyis a bolygók aktuális helyzetét és mozgását a születési horoszkópomhoz képest, és gondosan megvizsgálta, hogy ezek a bolygóállások hogyan befolyásolnák a randizási életemet. Pelinku elmagyarázta, hogy bár megvan a választás szabadsága, bizonyos időszakok nagyobb lehetőségeket kínálnak egy értelmes kapcsolat vonzására és ápolására. Lényegében, amikor a bolygók a horoszkópomhoz igazodnak, nagyobb a valószínűsége annak, hogy megtapasztalom a tökéletes találkozást, vagy találkozom valakivel, aki érdekel.



Az asztrológus szerint hamarosan eljön egy különleges időszak, amikor az univerzum teljesen az én oldalamra áll: »Ha akarsz, most azonnal elkezdhetsz randizni« - mondta, de azt ajánlja, hogy várjak a Vénusz retrográd időszakának végéig, ami július 23-tól szeptember 3-ig tart, ezt követően a következő két és fél év fantasztikus lehetőséget kínál számomra a randizásra és felfedezésre.



Nos, én bizakodó vagyok, ez a beszélgetés pedig nagyon jót tett nekem, most már úgy gondolom, hogy bármikor megtalálhatom az igazit.”

