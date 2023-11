A mindennapi mókuskerék, a sok-sok munka, a vacsorafőzés és más házkörüli teendők, a rengeteg autózás vagy tömegközlekedés nem könnyíti meg, hogy fenntartsuk és ápoljuk párkapcsolatunkat, különösen akkor, ha már hosszú évek óta együtt vagyunk a másik féllel. Ebben a monoton, de mégis roppant kimerítő életmódban annyira el lehet fáradni, annyira ki lehet égni, hogy teljesen elfeledkezünk a másikról és arról, miért is szeretjük őt annyira.

A pszichológusok szerint éppen ez az oka annak, hogy annyi házaspár idegenedik el egymástól, azonban erre a rémes jelenségre létezik egy szuper hatékony megoldás. Dr. John M. Gottman pszichoterapeuta 50 évvel ezelőtt fejlesztette ki a szerelemtérkép terápiát, ami segít visszatalálnunk életünk értelméhez. Ezt a mai napig oktatják és alkalmazzák világszerte, érdemes közelebbről megismerkedned vele!

A szerelemtérkép terápia házasságokat menthet meg

A szerelemtérkép egy metaforikus térkép, amin szerepel minden információ, tény, érzelem, amit a párodról tudsz. A lényeg az, hogy elképzelsz egy térképet, amire gondolatban felírod, mi mindent tudsz a társat belső és külső világáról. Ha úgy könnyebb, természetesen rajzot is készíthetsz róla. Ezen a térképen lehetnek országok, mint például a kapcsolat, a munka, az aggodalmaink, félelmeink országai. Szerepelhet rajta, hogy milyen dolgokat szeret, miket nem, mi mit szeretünk benne, és mi az, amit kevésbé. És, hogy ennek mi értelme?



Nos, több kutatás is kimutatta már, hogy azok a párok, akik időről időre mélyen elmerülnek társuk belső, gondolati és érzelmi világában, sokkal, de sokkal boldogabbak és kiegyensúlyozottabbak. Ez az oka annak, hogy egy jó pszichológus soha nem fogja azt javasolni, moziban randizzatok, hiszen egy film közben nem lehet mély, tartalmas beszélgetést folytatni a másikkal, nem lehet megkérdezni, milyen volt a napja és hogy érzi magát



„Nemrégiben egy párt kezeltem, a nő szívesen tett fel kérdéseket a férfinak, aki szívesen is válaszolt, azonban soha nem kérdezett vissza. Nem azért, mert nem érdekelte a párja, csupán nagyon elmerült magában, a saját narratívájában. Ez egy jó példája annak, mennyire tudatosnak kell lennünk, meg kell adnunk a másiknak is a figyelmet, a visszacsatolást, a lehetőséget arra, hogy megnyíljon” – fejtegette a témával kapcsolatban a Pure Wow magazinnak Dr. McNeil amerikai pszichológus. Hozzátette, a másik feltérképezését érdemes az ő bevonásával tenni, nem csupán magunkban gondolkodni rajta. Ha igazán jó eredményt és boldog kapcsolatot szeretnénk, akkor félévente készítsük el a szerelmi térképünket.

