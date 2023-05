Szemüveg kisokos: válassz időtlen keretet, ami soha nem megy ki a divatból

Míg a múltban sajnos sokakat csúfoltak a szemüvegük miatt, szerencsére ma már kifejezetten divatosnak számít ez a kiegészítő, ráadásul, sokan akár dioptria nélkül is hordják őket. A szemüveget viselőket általában megbízhatóbbnak, szorgalmasabbnak, becsületesebbnek és okosabbnak tartják – ráadásul az utóbbit még a tudomány is alátámasztja. Képzeld, az Edinburghi Egyetem tanulmánya szerint az intelligens emberek harminc százalékkal nagyobb valószínűséggel rendelkeznek olyan génekkel, amelyek a gyenge látással hozhatóak kapcsolatba. Még mindig nem győztünk meg? Nos, akkor még eláruljuk azt is, hogy a OnePoll.com egyik kutatásából az is kiderül, hogy körülbelül minden ötödik férfi úgy gondolja, a szemüveg vonzóbbá teszi az embereket. Szóval már csak meg kell keresned a hozzád legjobban passzoló időtlen keretet! Segítünk!

Szemüveg-választásra fel!

Mivel a szemüvegkeretek kínálata végtelen, valójában egyáltalán nem egyszerű kiválasztani a sajátodat. A tökéletes modell megtalálásához több fontos szempontot is figyelembe kell venned: ezek közé tartozik például az életkorod, a hajszíned, a bőrtónusod, a szemed színe, a szemöldököd, az arcformád és természetesen a stílusod is. Ha sikerül meglelned a megfelelő kereted, az kiemelheti az arcvonásaidat, továbbá felteszi a koronát a megjelenésedre. És ha mindez nem lenne elég, azért érdemes olyan szemüveg mellett letenned a voksodat, amely nemcsak az aktuális divathullámoknak felel meg, hanem hosszútávon, akár örökké is hordhatod.

Van, ami örök

A jó hír az, hogy számtalan időtlen keret akad, amelyek felett tényleg soha nem jár el az idő: ilyenek például a Browline modellek, amik a szemöldökhöz hasonló optikai csalódást keltenek a kizárólag a felső részen vastag keretezésükkel. A ma már Clubmaster néven emlegetett darabokat négyszögletes, háromszög-, illetve szív alakú és ovális archoz is ajánlják, szóval jolly joker választás! Örök kedvencek a kerek keretek is, amelyeket olyan sztárok tettek ikonikussá, mint Janis Joplin és John Lennon, a Wayfarer keretek pedig egyenesen letaszíthatatlanak a trónról, mivel a könnyedén elegáns dizájnjának hála arcformájától függetlenül bárki arcvonásait fantasztikusan kiemeli.





Klasszikus, mégis merész? Jöhet!

A fent említett keretek népszerűségét bizonyítja az is, hogy a Ray-Ban újraalkotta ezeket az ikonikus modelljeit: az olyan örökérvényű szemüvegek, mint a Clubmaster és a Wayfarer vastag kereteket és szárakat kaptak a modernizálás jegyében, ugyanakkor megtartották az eredetiségüket. A 2023-as Tavaszi-Nyári MEGA kollekció részét képező Wayfarer ezáltal sokkal intenzívebb megjelenést, szinte új személyiséget kölcsönöz a viselőjének. A Clubmasteren megjelenő kontrasztok pedig még erősebbé váltak a kereten és a szárakon, ezzel is kifejezve azt, hogy ez a szemüveg bizony soha nem fog kimenni a divatból. A Ray-Ban új MEGA termékeiben tulajdonképpen ötvözték a klasszikust a merésszel és kalandos, érzéki és játékos formákat hoztak létre, melyekkel a viselőjük bátran kifejezheti az egyéniségét.

A legjobbat pedig a végére hagytuk!

