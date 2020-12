Tégely Laurát, az Yves Saint Laurent vezető sminkesét faggattam a témáról.

Úgy vettem észre, hogy idén szinte minden divatban van, ami a szempillafestést illeti, de egy erős vonalat képvisel az is, ha abszolút nem festjük a pilláinkat. Mesélnél nekünk a legfontosabb trendekről?

2020-ban a szempilláknak abszolút főszerep jutott – meséli Laura. A szempillatrendeket színben és formában is bő választék jellemzi, választhatunk a szempillánk adottságának megfelelően, szemformánkhoz, stílusunkhoz vagy akár a sminkünk színéhez igazodva.

A legnagyobb 2020-21-es trendekért kattints a galériára!

Galéria / 5 kép Szempillatrendek: Bizony, többféle is van, és a szakértő elárulja, 2020-21-ben melyik hódít! Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Mire számíthatunk jövőre, van olyan trend, ami átkúszik ezek közül az irányzatok közül a 2021-es évre is?

Az igazság az, hogy nehéz elválasztani vizuálisan az éveket, pláne, hogy most tényleg minden trendben van. És ez az elmúlt 10 évben is felfedezhető volt. Személyes véleményem szerint a szempilla továbbra is központi szerepet kap majd, hiszen könnyedén nőies, nyitott tekintetet ad. Talán némi letisztulásra számíthatunk majd a színek terén. De egy idő után úgyis mindig megjelenik az egyszerű ellentéte, főleg az online térben. Emellett a cica szemek továbbra is hódítani fognak, ahogyan a szempillaépítés is a hétköznapokban. És valószínűleg még inkább átveszik majd az uralmat a szempillaspirálok a többi sminktermék felett.

7 sminktrükk, amivel pillanatok alatt fiatalíthatsz magadon Szépség Nem érdekel Elolvasom

„Tudni kell szeretni magunkat smink és photoshop nélkül is” - Ördög Ivett transzaktivista Badass Nem érdekel Elolvasom