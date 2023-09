Felmelegítve tényleg csak a káposzta jó? Ebből tudhatod, ha van még értelme újrakezdeni

Annak, hogy egy kapcsolatnak vége szakad, mindig megvan az oka. Ez akkor is így van, ha idővel megszépülnek az emlékeink. Tény azonban, hogy ha nem is mindig, de van arra esély, hogy működjön a kapcsolat – ha mindketten tanultatok a hibátokból.

Először a saját motivációdat vizsgáld meg!

Az agyunk a jó emlékeket igyekszik sokáig tárolni, a rosszakat (ha csak nem extrémek) pedig egy olyan polcra helyezni, ahol nehezebben hozzáférhetők. Ezért is van az, hogy amikor egy-egy exünkre gondolunk, jóleső, nosztalgikus hangulatba kerülünk, és még az újrakezdés is az eszünkbe juthat. De mikor van értelme azon gondolkodni, hogy újrakezdjük? A válasz rengeteg mindentől függ. Először is tisztán kell látnod magadat, az érzéseidet és a motivációdat is. A következő kérdéseket érdemes feltenned magadnak, mielőtt bármit is lépnél!

Miért ért véget a kapcsolat?

Milyen szereped volt a szakításban?

Mit tanultál a szakításból?

Valóban az exedre van szükséged, vagy „csak” arra, hogy ne légy egyedül?

Hibáztatod-e magadat a szakításért olyan módon, hogy azt képtelen vagy megbocsátani magadnak?

Mit remélsz attól, ha újrakezditek? Milyen jövőt képzelsz el?

Mit kell tenned neked, és mit az exednek ahhoz, hogy most működjön?

Ülj le, és szánj időt a kérdésekre, aztán ha őszintén megválaszoltad őket, és még mindig úgy érzed, szeretnéd újrakezdeni, akkor léphetsz tovább a következő lépcsőfokra.

forrás: Getty Images

Nem csak mondja, teszi is

Természetesen az, hogy mikor, mi a helyes lépés, nagyban függ attól, hogy mi volt a szakítás oka: ha például megcsalás, és épp te voltál a hibás, akkor neked kell bizonyítani, azonban nem mindegy, hogy miként teszed. Annak elismerése, hogy hibáztál, a valódi megbánás kihagyhatatlan lépés, de az is fontos, hogy ennek bizonyítása nem egyenlő a bizonygatással. Ha komolyan veszed az újrakezdést, akkor hagynod kell teret és időt is a másik számára, miután beszéltetek, mert kierőszakolni semmit nem lehet – pont ugyanígy működik ez fordítva is, ha az exed volt a hibás.

Ha a szakítás közös döntés volt, akkor más a helyzet, ebben az esetben ugyanannyi energiát kell beletennetek az újrakezdésbe.

Ha az exeden is azt veszed észre, hogy nyit feléd, tudd, hogy ez még távolról sem jelenti azt, hogy újra kapcsolatot szeretne. Könnyen lehet az is, hogy egy laza viszonyban benne lenne, és rövid ideig fenn is tudja tartani annak a látszatát, hogy újra szeretné kezdeni. De az is előfordulhat, hogy maga alatt van, és azon kívül, hogy megoszt veled dolgokat, semmi mást nem akar tőled.

forrás: Getty Images

Egy kapcsolatot újrakezdeni mindig munkás, és nem néhány nap kell hozzá, hanem sokszor hónapok. Amire ebben az időszakban a hangsúlyt fektetni kell az a mit mond - mit tesz - és mennyi ideig teszi hármasa. Azért, hogy amit mond, az ne ablakon kikiáltott szó maradjon, figyeld, hogy követik-e tettek az ígéreteket – hosszú távon. Légy következetes magaddal és az exeddel szemben is, és tartsd szem előtt, hogy az, aki valóban újra akarja kezdeni, nem lusta energiát és időt szánni rád, rátok. Nem keres kifogásokat, ellenben annál többet bizonyít.

Mindketten adjatok időt magatoknak és a másiknak arra, hogy meggyőződjetek egymás szándékáról, arról, hogy valóban komolyan gondoljátok-e az újrakezdést. Az, hogy kinek, mi számít hosszú időnek, változó, de ha évekre terveztek, akkor egy 2-3 hónapos próbaidő már is nem tűnik soknak ahhoz, hogy kiderüljön, van-e még közös jövőtök.

