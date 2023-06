A gyönyörű t 2009-ben ismerhette meg a nagyközönség, ekkor csatlakozott ugyanis a Jóban Rosszban című magyar sorozat szereplőgárdájához, és egészen 2014-ig ő alakította Betty Tanakis karakterét. Ezután viszont egyáltalán nem tűnt el a köztudatból, sőt, karrierje azóta is egyre feljebb és feljebb ível, az utóbbi időben pedig azt is bebizonyította, hogy a divatérzéke is több, mint szuper.



Zsófi ugyanis tökéletesen nyúl a szezon legtrendibb darabjaihoz, legutóbb például a Reggeli műsorvezetése közben a nyár egyik legdivatosabb színét viselte, ám valljuk be, nem csak a ruha színe miatt ájulunk el a kép látványától:

A sztár ugyanis igazi álomalakot villantott, tökéletes lábairól és tónusos, izmos hasáról egyszerűen nem tudjuk levenni a szemünket! Zsófi korábban egyébként elárulta, hogy alakját a genetikán kívül a kiegyensúlyozott és egészséges táplálkozásnak és a rendszeres sportolásnak köszönheti.



