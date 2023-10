Sydney van den Bosch: “Ez az időszak az életemben az érzelmek kifejezéséről szól”

Ezt pedig nemcsak szépségével és hibátlan tartalmaival, hanem komoly mondanivalójával és őszinteségével is kivívta magának. Most azonban nem ezek miatt, hanem új, minden eddiginél érdekesebb projekje kapcsán kerül ismét középpontba. Sydney van den Bosch ugyanis a Dancing with the Stars 4. évadának egyik sztárversenyzője lesz.

A legfrissebb lapszámunkban készült interjú során néhány villámkérdést is feltettünk neki a műsorral, a tánccal és az ezzel járó kihívással kapcsolatban. A szépség többek között elárulta, milyen volt az első táncélménye, milyen hatással volt rá a tánc az elmúlt hónapok nehézsége miatt és melyik lépés az, amihez óriási bizalmat kellett érezni partnere iránt.

A teljes interjúban pedig egy soha nem hallott dolgot is elmesél:

Magánéletéről vallott Sydney van den Bosch

Nemrég bombaként robbant a hír, hogy öt év után véget ért Sydney van den Bosch házassága. Az elmúlt években a mélypontokból bőven kijutott a TV2 képernyősének, aki a szakításról és a műtétje utáni, embertpróbáló időszakáról őszintén mesélt a JOY Magazin hasábjain.

“Borzalmasan nehéz, mert a megszokások embere vagyok. Szeretem azokat a dolgokat, amik már régóta az életem részei, így nem meglepő, ha azt mondom, hogy utálom a meglepetéseket, a váratlan helyzeteket. Az ember egy válást nem tud „elgyakorolni”. Meglepetésszerűen éri” - mondta el a TV2 szerencselánya, aki összeroppanás helyett újratervezte az életét, és a Dancing With the Stars versenyzőjeként új célokat fogalmazott meg magának.

“Meg akarok nyugodni, élvezni az életet, és eljött az ideje, hogy önmagammal foglalkozzak végre. Az elmúlt 10 évben ez kimaradt az életemből, és a válás döbbentett rá, hogy igenis fontos, hogy néha csak és kizárólag magamra figyeljek, és megadjam a lelkemnek azt, amire szüksége van” - tette hozzá Sydney van den Bosch.

forrás: joy

a teljes interjút JOY őszi lapszámában találod, többszáz JOY-napok kuponnal, címlapon Lékai-Kiss Ramóna

forrás: joy

Szerezd be a JOY legfrissebb lapszámát, a JOY-napok kuponokkal! A JOY legfrissebb lapszáma már kapható az újságosoknál, de a JOY Hungary applikációban is megvásárolhatod a több száz JOY-napok kuponnal együtt! Ha pedig szeretnél előfizetni a magazinra, vagy digitális formában vásárolnád meg, a Magaziner oldalán megteheted!