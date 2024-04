A stílusos sztárok nagy kedvence ez a cipő, ami időtálló és különleges

Sokszor úgy tűnik, hogy csak kapkodjuk a fejünket, ha trendekről van szó, még bele sem lépünk egy új szezonba, máris a következő évszak menőségeiről olvashatunk. Amellett, hogy a trendek mindig izgalmasak és visznek egy kis pluszt az öltözködésünkbe, nem szabad megfeledkezni az időtálló darabokról sem, melyek szinte sosem mennek ki a divatból. Ezekbe megéri befektetni, hiszen minden évben elővehetjük őket és jól működnek a gardróbunk egyéb darabjaival is. Persze ez nem jelenti azt, hogy feltétlenül dizájner cuccokra kell költened, ha megfelelő módon tisztítod és tárolod a cipőidet, hosszú évekig viselheted őket.

Bár időtálló trendről van szó, tavaly év végén mégis középpontba került a hegyes orrú csizma, ami természetesen azt jelenti, hogy a hegyes orrú cipők is előtérbe kerültek. Az egyik ikonikus hegyes orrú lábbeli Manolo Blahnik spanyol tervező nevéhez fűződik, aki 1991-ben piacra dobta a törpesarkú papucsot, amit sikerült olyan jól megalkotnia, hogy a sztárok azóta is rajonganak érte. Azóta számos színben elérhető, népszerűsége pedig azért töretlen, mert nemcsak elegáns és időtálló, de egyben nagyon kényelmes is.

Olyan sztárok rajonganak a fazonért, mint Hailey Bieber, Rosie Whiteley-Huntington vagy az Mary-Kate Olsen, de nemrég Jasmine Tookes szupermodell videója is nagyot robbant a TikTokon, amelyben épp egy ilyen cipőt mutatott be. Egyértelmű, hogy a hegyes orrú darabok a tavaszi-nyári időszakban most is tarolni fognak, legyen szó lapos talpú darabról vagy magas sarkúról.

