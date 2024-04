Gigi Hadid és Victoria Beckham már viseli: ezért a cipőért rajonganak most a sztárok

Ha stílus inspirációra vágyunk, nemcsak az influenszerek vagy a francia nők stílustippjeit fogadjuk meg, de a sztárokról készült fotók is meggyőző erővel bírnak, hiszen amit ők viselnek, azt valószínűleg hamarosan mindenki akarja majd. Idén tavasszal nemcsak Meghan Markle örök kedvenc balerina cipője tarol majd újra, de a sztárok kedvenc Puma sneakerei is visszatérnek, sőt egy másik divathullám is indul: a piros cipők a reneszánszukat élik. A legjobb pedig, hogy mindez nem korlátozódik egyetlen cipőfajtára, szóba jöhetnek a sneakerek, a balerina cipők, a magas sarkú cipők és szandálok is. Lássuk, hogyan töltik meg élettel a sztárok ezt a trendet, azaz mivel kombinálják a feltűnő színű lábbeliket!

Gigi Hadid

A szépséges modell egyszerűen imádja a piros színt, amit nem egyszer viselt már a vörös szőnyegen is. Most viszont az egyhangú fehér sneakert cserélte valami sokkal vagányabbra és feltűnőbbre. New York utcáin, vásárlás közben kapták lencsevégre a sztárt, aki a piros lábbelit fekete-fehér szettel egészítette ki, ám a kabát alól kivillanó felsője sejteti, a szín az outfitjében is visszaköszön.

Victoria Beckham

A stílus nagyasszonya sosem bízza a véletlenre a szettjét, mindig gondosan megtervezi azt. Persze ez nem véletlen, hiszen már jó ideje foglalkozik a divattal, arról nem is beszélve, hogy mindig fontos volt számára a megjelenés. Alábbi szettje épp azért különleges, mert túlzásoktól mentes, mégis feltűnő. A vörös elemekkel tarkított magas sarkú szandált egy bordó táskával és egy vakítóan fehér szettel kombinálta.

Dua Lipa

Az énekesnő egy after partyn jelent meg ebben a nem hétköznapi szettben, amit a piros szín köré építettek stylistjai. Nemcsak a hegyes orrú magas sarkú volt feltűnő rajta, sőt ez szinte eltörpült a szett többi része mellett. A kombinéhatású vörös ruha nőiességét egy motoros dzsekivel ellensúlyozta, de a hangsúlyos nyaklánc sem maradhatott el.

Katalin hercegné

Bár Katalin hercegné a betegsége miatt eltűnt egy ideje a nyilvánosság szeme elől, hogy a gyógyulásra tudjon koncentrálni, egyik legutolsó nyilvános szereplése alkalmával ő is hódolt a piros szín oltárán. A trendszín olyannyira jól áll a hercegnének, hogy nemcsak a cipőjén, de az egész szettjén visszaköszön, tökéletes harmóniát alkotva ezzel.

