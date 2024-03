Ő az élő példa rá, hogy 50 felett is lehet stílusosan és izgalmasan öltözni - Kelly Rutherford gardróbja irigylésre méltó!

Kelly Rutherford 19 éves volt, amikor 1988-ban megkapta első aprócska mellékszerepét a Loving című sorozatban. A számos kisebb lehetőség után 1989 és 1991 között a Generations állandó szereplőjévé vált, amit 1992-ben a Homefront széria követett.

Az igazi áttörés pedig 1996-ban a Melrose Place hozta el a számára, a világhírű sorozatban összesen 3 éven át játszotta Megan Lewis szerepét. Pár filmes lehetőséget leszámítva maradt inkább a szériák világánál, és talán a mai napig a legtöbben a Gossip Girl - A pletykafészekből emlékeznek rá, melyben 6 évadon át alakította Serena édesanyját, Lily van der Woodsent. Az Upper East Side fiataljainak kalandos életéről szóló széria 2012-ben ért véget, Kelly Rutherford pedig azóta sem pihent és többek közt olyan sorozatokban láthattuk őt, mint az Eltűntek nyomában, a Hazug csajok társasága: A perfekcionisták, illetve a Dinasztiák. A most 55 éves színésznő jelenleg is forgat, és nemcsak a filmes lehetőségek szempontjából aktív, hanem közösségi oldalain túl mostanság a divatheteken is kitett magáért!

Visszatérve a közösségi térhez, Kelly Rutherford rendszerint osztja meg a követőivel az éppen aktuális szettjeit, amik bár stílusukat tekintve elég sokszínűek, mégis valahogy működik a bennük résztvevő darabok között az a bizonyos egyensúly.

Nehéz lenne kiragadni akár csak egy inspiráló összeállítást a virtuális gyűjteményéből, így galériánkra kattintva mutatjuk az elmúlt hónapokból a kedvenceinket!

Galéria / 12 kép Inspirációnak sem utolsó! Kelly Rutherford legjobb hétköznapi szettjei Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

A Gossip Girlben Kelly Rutherford lányát, Blake Lively alakította. Nos, mondhatni az alma nem esett messze a fájától és a színésznő örökölte sorozatbeli édesanyja kifogástalan stílusát!

Galéria / 11 kép 11 dolog, amit Blake Lively-tól tanultunk a stílusról Megnézem a galériát

Az InStyle magazin írása.