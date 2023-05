Spacc: Ez volt életem eddigi legfontosabb projektje

Bár napjaink klipjei képi világban többnyire izgalmasak, a csapat ennél is többet szeretett volna: új szintre emelni és a lehető legmagasabb minőségben átadni a fiatal előadó gondolatait és érzelmeit. Különösen fontos volt ez, hiszen Spacc életének egy részét dolgozza fel a film, megtörtént események alapján, mindezt természetfeletti erőkkel kiegészítve.

A projektet rengeteg előkészület és munka előzte meg, és minden felmerülő nehézség ellenére ragaszkodtak az előre megtervezett felálláshoz. A történet női főszerepében Kovács Pankát láthatjuk, aki filmes és színházi szerepei mellett játszott már videoklipekben is, de elmondása szerint korábbi klipes projektjei közül ez kiemelkedett, profizmusát tekintve.

forrás: PR Kovács Panka

“Nagyon élveztem a forgatást, kifejezetten jó hangulatú csapat állt össze, ilyen körülmények között élvezet dolgozni. A gyártócsapattal korábban is volt már szerencsém együttműködni, így hamar megtaláltuk a közös hangot. Laci nagyon profin állt az egész forgatáshoz és jól működött köztünk a kémia.” - nyilatkozta a színésznő, aki hangsúlyozta, mennyire méltányolja, hogy hivatásos színészeket és profi filmes stábot alkalmaznak egy videoklip esetén is, hiszen ez egy külön szakma, amiben így lehet kiemelkedőt alkotni. Az elkészült anyag nem csak videkolipként, de kisfilmként is önállóan megállja a helyét.

forrás: PR

“Ez volt életem eddigi legfontosabb projektje, és mivel a sztori a saját élményeimen alapul, fontos volt, hogy a lehető legprofibban adjam át. Ezzel a kisfilmmel nem csak egy történetet, hanem egy érzést szerettem volna közvetíteni. Izgalmas volt belecsöppenni a színészet világába, sokat segített a stáb, és Panka is.” - mondta az előadó, aki a jövőben minél több hasonló helyzetben szeretné kipróbálni magát, és bízik benne, hogy sikerült valami formabontót alkotniuk.

forrás: PR

Nézd meg a videóklippet!