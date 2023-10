Eugénia hercegnő sohasem látott felvételeket osztott meg az esküvőjéről és a gyermekeiről

Bár Katalin hercegné vagy Vilmos herceg nem hozhatnak létre saját profilt Instagramon a királyi család szigorú szabályai szerint, ezek az előírások szerencsére nem vonatkoznak mindenkire – például Eugénia hercegnőre sem. Sőt, Andrew herceg és Sarah Ferguson fiatalabb lánya időről időre betekintést is enged a magánéletébe: legutóbb az esküvőjéről osztott meg korábban nem látott felvételeket. Eugénia hercegnő ugyanis éppen öt évvel ezelőtt, 2018. október 12-én mondta ki az igent Jack Brooksbanknek a Szent György kápolnában a Windsor kastélyban.

A videóban nemcsak a készülődés pillanatait láthatjuk, hanem a szertartásba is belepillanthatunk, az első hitvesi csókot is elcsíphetjük benne, ráadásul a kisfilm egy különleges fotóval zárul. A tündérmesébe illő menyegzőről készült felvételek után ugyanis felvillan az első olyan családi portréjuk, amin Eugénia és Jack mindkét fia, a 2 éves August és a 4 hónapos Ernest is szerepelnek. „Augie máris imádja a nagy testvér szerepet” – árulta el az Instagramján a hercegnő.

Eugénia és Jack egyébként egy sítúrán ismerkedtek meg 2010-ben a svájci Verbierben, és azt mondják, első látásra beleszerettek egymásba. „Én húszéves voltam, ő pedig huszonnégy” – mesélte Eugénia, aki szerint hamar rájöttek, hogy hasonlóak a szenvedélyeik és ugyanazok a dolgok hajtják őket előre az életben. „Amikor odajött hozzám és kezet ráztunk, pillangók repkedtek a gyomromban és ideges lettem” – vallotta be a hercegnő, akinek a kezét nyolc évvel később, 2018 januárjában Nicaraguában kérte meg Jack.

