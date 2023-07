Pszichológus szemmel: a sorozatgyilkosok vajon képesek megbánni, amit tettek?

Május végén a 62 éves Raul Meza Jr. felhívta a rendőrséget és közölte, ő a felelős a szobatársa, Jesse Graga megöléséért. A testet három nappal korábban találták meg. A gyilkos ezután azt is bevallotta, nem ez volt az első alkalom, hogy ölt, 2019-ben egy Gloria Lofton nevű nőt gyilkolt meg. Mostanra a nyomozók azt sejtik, további 8-10 kihűlt esetben is ő a bűnös. Durva, de 1982-ben már börtönbe került, akkor egy nyolcéves gyermek megöléséért 11 évet kapott. Mint elmondta, alig várta, hogy kiszabaduljon és újra ölhessen.



A pszichológia jelen állása szerint a sorozatgyilkosok többsége arról számol be, hogy ellenállhatatlan vágyat érez az ölésre, szabályos függőségként írják le. Ha Meza is ezt érezte, vajon miért adta fel magát? Feltámadt volna a lelkiismerete? Vagy csak azért tette, hogy gyorsabban börtönbe kerüljön, mert érezte, hogy elkerülhetetlen?

Éreznek bűntudatod, megbánást a sorozatgyilkosok?

Más sorozatgyilkosok is tettek már hasonlót, amikor a nővérként dolgozó Charles Cullen-t hallgatták ki 2003-ban két páciens halála miatt, villámgyorsan bevallotta, hogy ő tette és valójában nem két, hanem 40 gyilkosság történt. Elmer Wayne Henley Jr. 1973-ban agyonlőtte a szexuális ragadozó Dean Corll-t, majd kihívta a rendőröket. Nem csak Dean testét mutatta meg nekik, hanem két tömegsírt is, amelyekben 27 tetem feküdt.



Általában olyan személyekből lesznek sorozatgyilkosok, akik valamiért nem képesek együttérzést, empátiát, megbánást érezni, ezt egy felmérés is alátámasztotta. Ebből az derült ki, hogy 300-ból csupán 2,3 százalék adta fel magát, de közülük sem mindenki azért, mert le akart állni az öléssel.



Wayne Adam Ford például ilyen fehér holló volt, ő 1998-ban adta fel magát a rendőrségen, miután négy nőt gyilkolt meg, ezt pedig bevallotta a testvérének. A tárgyaláson a bátyja azt mondta, öccse súlyos lelkiismeretfurdalást és valódi megbánást érzett jóvátehetetlen bűnei miatt, elmondta, soha többé nem szeretne bántani senkit.



Az tehát, ha egy sorozatgyilkos feladja magát sajnos nem jelenti automatikusan azt, hogy megbánta, amit tett, sokszor éppen a büszkeség miatt teszik, tudatni akarják a világgal, hogy ők voltak.



Olvasnál még a témában? Akkor katt a galériára!

Galéria / 9 kép 9 elképesztően furcsa és érdekes tény a legelvetemültebb sorozatgyilkosokról Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Ha pedig további érdekességeket olvasnál a sorozatgyilkosokról, akkor ezt is érdemes lecsekkolnod:

Galéria / 7 kép 7 szörnyű női sorozatgyilkos, akiknek a történetétől is kiráz a hideg Megnézem a galériát