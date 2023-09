Soha nem látott fotó került elő: Vilmos herceg cuki gyerekkori képén kiköpött mása a kis György hercegnek

A brit királyi család napi szinten kerül a figyelem középpontjába, sok esetben azonban egyáltalán nem pozitív lecsengésű a dolog. Ez persze nagyban köszönhető Meghannek és Harrynek, akik az elmúlt évek során mindent elkövettek annak érdekében, hogy rossz színben tűntessenek fel szinte mindenkit, aki a királyi családhoz tartozik...



Készítettek dokumentumsorozatot, Harry írt könyvet, és még Oprahoz is elmentek annak érdekében, hogy elmondják, mennyit bántotta őket az angol uralkodó család, aminek következtében két táborra oszlott a világ; azokra, akik szerint Meghannek és Harrynek van igaza mindenben (ők egyre kevesebben vannak), és azokra, akik a királyi családot támogatják.



Persze vannak olyan napok, amikor semmilyen dráma nem történik Meghanék és Katalinék életében sem, helyette pedig valami nagyon aranyos és szívbe markoló dologról számolhatunk be, ez pedig pont ilyen nap!



Történt ugyanis, hogy előkerült egy nagyon régi, mégis eddig soha nem látott kép a mindössze 8 éves Vilmos hercegről (a képen Anna hercegnővel látható), az emberek pedig egyszerre gondoltak ugyanarra a fotó láttán: Vilmos kiköpött olyan, mint fia, György herceg!

forrás: Getty Images Vilmos herceg 8 évesen Anna hercegnővel

forrás: Getty Images György herceg 10 évesen idén áprilisban

A hasonlóság mondhatni már ijesztő is, hiszen még a gesztusok, a fejtartás és a tekintet is teljesen ugyanolyan közöttük, ennek pedig Vilmos biztos, hogy nagyon örül!



