48 évesen is bombanő! Sofía Vergara testét csak hab takarja

Sofía Vergara olyan, akár a jó bor, az idő múlásával egyre csak nemesebb lesz. Mármint dögösebb, ebben az esetben legalábbis. De most komolyan, ki hinné el, hogy a kolumbiai színésznő idén már az 48. születésnapját ünnepelte, miközben az évek múlása egy percig sem látszik rajta.

Sem az arcán, sem az alakján, talán ilyen, amikor valaki megnyeri a genetikai lottót, nem? A legdurvább pedig, hogy Sofía Vergara alakján még a karanténidőszak sem hagyott nyomot, pedig valljuk be, alig ismerünk olyat, akire legalább 1-2 kiló nem csúszott volna fel az elmúlt hónapokban. Ám a színésznő a kényszerszünet alatt is tartotta magát, most pedig egy fotózáson dobta le a textilt, és mutatott meg szinte mindent.

2020 legjobban kereső sztárcsajáról a Vanity Fair címlapjára készült anyag, Sofía pedig bepillantást engedett saját Instagramján a fotózásba, így derült ki, hogy elég forró képek készültek róla. Hogy milyen lesz a végeredmény, az hamarosan kiderül, bár egyértelmű, hogy a színésznő úgy ahogy van gyönyörű, nem kell ide retus és Photoshop.

