Mindenki úgy akar öltözködni, mint Sofia Richie – mutatjuk a gardróbja alapdarabjait

Lionel Richie lánya, Sofia Richie Grainge azután került igazán a középpontba, hogy 2023 áprilisában férjhez ment Elliot Grainge zenei producerhez. Tele is lett a TikTok olyan videókkal, amelyekben próbálják lekoppintani a híresség gyönyörű esküvői sminkjét, majd később azok a tartalmak is elözönlötték a platformot, melyekben stílustippeket adnak ahhoz, hogyan öltözz úgy, mint Sofia. A híresség stílusa tökéletesen bemutatja, hogy egy IT girlről beszélünk, aki a trendek mellett gyakran visel olyan szetteket is, melyek klasszikusnak számítanak, így kiállják az idő próbáját. Ha végignézed az Instagramját, gyorsan képbe kerülhetsz azzal, mit visel a hétköznapokban és mire szavaz, amikor ki kell öltöznie.

Persze ebben személyi stylistja, Liat Baruch is segítségére van, aki mestere a jól átgondolt, kifinomult összeállításoknak, melyek alapvetően könnyen utánozhatók. Tökéletes példa erre az alábbi ruhadarab, mely pontosan azért kelt eleganciát és luxushatást, mert bordázott anyaga van és fekete-fehér.

Ez a színkombináció egyébként gyakran jelenik meg a sztár gardróbjában, a feketénél keresve sem találhatunk elegánsabb árnyalatot. Az a bizonyos kis fekete ruha sem kell, hogy mindig egyhangú és unalmas legyen, bátran válassz merészebb, áttetsző anyagú, tüllből készült darabot. Érdemes a kiegészítőire is szánni néhány percet, Sofia odavan a különleges táskákért és a hegyes orrú lábbelikért.

Ha pedig alapdarabokról beszélünk, az ingruha mindenképpen annak számít, ami rengetegféle színben létezik és örök darabnak számít. Sofia pedig bebizonyította, hogy a tengerparton is megállja a helyét ez a csíkos darab, nem csupán az irodában. Persze a magas sarkút érdemes kényelmes szandálra cserélni – Sofia pedig letette a voksát a lábujj között összeérő darabnál, ami idén nagyon menőnek számít.

Sofia Richie nem retten vissza a kényelmes leggingstől, a fehér pólótól és a póló anyagú ruhától sem, épp ezért szeretjük annyira a stílusát. Ez tökéletes választás lehet egy hétvégi kirándulós programra.

Egy jól szabott farmer sem hiányozhat az IT girl gardróbjából: teljesen mindegy, hogy a széles szárú darabokat vagy a mom jeanst részesíted előnyben, egy olyan farmerre mindenképp szükséged lesz, amit bármilyen helyzetben előkaphatsz. Sofiának például ez az egyik nagy kedvence.

A klasszikus hosszú ballonkabát is szuper választás, mert örök darab, ráadásul mindenhez jól passzol. A sztár azzal tette különlegessé a szettjét, hogy egy nem a megszokott anyagú kabátot, hanem egy műbőrből készült verziót választott.

Sofia Richie gardróbjáról összességében elmondható, hogy tökéletes inspirációként szolgálhat bárkinek, hiszen kellően laza, miközben kifinomult is, ráadásul legtöbbször olyan alap színekből áll, ami mindannyiunk gardróbjában visszaköszön. Gyakran visel feketét, fehéret, a bézs különböző árnyalatait, de nem fél attól, hogy néha egy kis színnel is feldobja is a hétköznapokat.

