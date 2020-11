Nem jutunk szóhoz! Jön a Skorpiókirály reboot filmje

A 2002-es alkotás volt a színész első mozifilmje, amely a rajongók körében is nagy sikert aratott és több mint 178 millió dolláros bevételt hozott a konyhára. Most pedig hivatalosan is megerősítették, hogy reboot film készül belőle. Aki annak idején szerette A múmia filmeket, az nagyon jól tudja, hogy Dwayne többször is feltűnt a szerepben. Pontosabban a A múmia visszatérben, majd a saját spin-off filmjében, amelynek újragondolt verziójának előkészületeit már el is kezdte az Universal.

Nem fogod felismerni: előkerült Dwayne Johnson régi képe, amin 20 éves Sztárok Nem érdekel Elolvasom

A produkció teljesen más időben fog játszódni, valamint az is biztos, hogy nem Johnson fogja alakítani a Skorpiókirályt, ám nagy valószínűséggel más szerepben fel fog tűnni, amelyről így nyilatkozott a pankrátorból lett színész:

A Skorpiókirály volt a legelső szerepem a filmvásznon, és megtisztelő számomra, hogy újragondolhatom és átadhatom ezt a zseniális mitológiát egy teljesen új generáció számára. Nem lett volna olyan karrierem, mint amihez szerencsém van, ha nem a Skorpiókirály lett volna az első komoly munkám….

Hogy ki fogja kapni A szikla egykori szerepét még nem tudni, de sokan Taylor Lautnert vagy Chris Hemsworthot látnák szívesen a híres karakter bőrében.

Ha kíváncsi vagy a legjobb Stephen King filmadaptációkra, akkor kattints a galériára!

Galéria / 5 kép 4+1 Stephen King filmadaptáció, amit muszáj megnézned, ha igazi horrorrajongó vagy Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria