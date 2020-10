Nem fogod felismerni: előkerült Dwayne Johnson régi képe, amin 20 éves

Nosztalgiázott egyet The Rock, azaz Dwayne Johnson. A színész előkapott magáról egy fotót, amelyen mindössze 20 éves, és megosztotta Instagramon követőivel. Ő és családja is elkapták a koronavírust, az otthon töltött karantén és gyógyulási időszak alatt pedig volt idejük régi fotókat is szelektálni a házban.

A képet látva elkapta őt a nosztalgia, és elárulta közel 200 millió követőjének, hogy húsz éves kora volt az egyik legmeghatározóbb korszak számára, mikor az egyetemen amerikai focizott, sikerei és bukásai is nagyok voltak akkoriban.

124 kilós volt akkoriban, bikaerős, és ahogy ő fogalmazott, láthatóan jó sok pizzát evett.

Csekkold a fotót, te felismernéd?

A galériában láthatsz néhány cuki fotót róla és feleségéről.

