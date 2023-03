Ezt tedd a pszichológus szerint, ha valaki sírni kezd a közeledben

„Úristen, sírva fakadt, most mit tegyek?” – gondoltad már biztosan te is, amikor valaki könnyekben tört ki melletted. Most itt a profi válasz!

„Mi van akkor, ha a sírás nem vált ki fájdalmat? Mi a helyzet akkor, ha a könnyek valójában ajándékok, amelyeket azért kaptunk, hogy a segítségükkel elmossuk a múltat és tisztábban láthassuk a lehetséges jövőnket? Karrierem során 41 különböző országban tartottam vezetőképzéseket és coaching órákat, ezeken az egyik leggyakrabban feltett kérdés az volt: mit kéne tennem, amikor valaki sírva fakad? Bár nagyon különbözőek lehetnek a helyzetek, amikben valaki elsírja magát, de a legjobb válasz szerintem, ha hétköznapi szituációról van szó, az, ha csöndben maradsz” kezdte a Psychology Today magazinnak írt cikkében a neves pszichiáter, Marcia Reynolds. Olvasd el ezt is! Olvasd el ezt is! Álomfejtés: mit jelent álmodban menekülni, sírni, veszekedni? Ezt tedd, ha valaki sírni kezd a közeledben A szakember szerint az emberek többsége zavarában kétféleképpen cselekedhet egy ilyen helyzetben. Az első szerint gyorsan elhagyják a helyszínt, abban a reményben, hogy, amikor visszatérnek már nem les sírás. A második esetben pedig mindent elkövetnek, amit csak tudnak, hogy gyors vigaszt nyújtsanak és elállítsák a könnyeket. Ezek a reakciók azonban nemhogy nem hatásosak, de valójában nagyon károsak. Ha sietsz, hogy megvigasztald, azt érezheti az illető, hogy gyenge, zavarba jön, bűntudatot érez, cikinek tartja magát, sőt talán az is eszébe jut, hogy nem tiszteled. A pszichiáter szerint annak, aki sír, nem arra van szüksége, hogy felvidítsd, hanem arra, hogy érezze, te elfogadod, azzal együtt is, ahogyan aktuálisan érzi magát. Szóval ne rohanj a zsepiért! Az érzelmek kémiai és hormonális reakciók egy bizonyos típusú stimulációra, ezért, amikor valaki sír, muszáj, hogy önmagában rendet tegyen, neked erre kell lehetőséget adnod. Éreztesd vele, hogy a jelenlétedben önmaga lehet, nem gáz, hogy patakokban folynak a könnyei. Pontokba szedve, így vigasztalhatsz meg egy síró személyt Éld meg, hogy együtt érzel azzal, aki sír , vegyél tudomást arról, hogy ebben most kapcsolódtok.

, vegyél tudomást arról, hogy ebben most kapcsolódtok. Ne szívd magadba az érzéseit, maradjon nyugodt a légzésed. Engedd el az izmaid, miközben maradj együttérző.

Mindenki, aki sír , ki tud jönni belőle, ha azt éreztetik vele, hogy biztonságban van és kiadhatja. Teremts ilyen légkört. Ha nagyon sokáig ül csöndben, esetleg kérdezd meg, mire gondol éppen.

, ki tud jönni belőle, ha azt éreztetik vele, hogy biztonságban van és kiadhatja. Teremts ilyen légkört. Ha nagyon sokáig ül csöndben, esetleg kérdezd meg, mire gondol éppen. Amikor már képes megosztani veled az érzéseit, hallgasd meg, kérdezz és vedd komolyan.

Bármit mond, fogadd el, még ha számodra esetleg „nevetséges" is a sírás oka. Továbbra is csak akkor szólalj meg, ha úgy érzed, a másik félnek az esne jól.

