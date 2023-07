Persze az elején több mindenkivel próbálták összeboronálni a kolumbiai sztárt – többek között Tom Cruise-zal is – de egyre biztosabb, hogy valóban kezd elmélyülni a kapcsolata a szexi pilótával.



Az énekesnő rendre ellátogat Hamilton futamaira és a lelátóról drukkol, illetve szabadidejükben is sokszor jelennek meg egymás társaságában. Legutóbb hajnalig beszélgettek szerelmesen a londoni Tape nevű szórakozóhelyen a Silverstone-ban tartott Brit Nagydíja után, ahol most is szurkolni volt a gyönyörű híresség.



A szemtanúk szerint a két sztár szemmel láthatóan imádja egymást és egészen hajnal 3-ig buliztak együtt egy elszeparált privát részen. Bár külön távoztak, sokak szerint néhány órával később az énekesnő szállodája felé vette az irányt.

Bár még egyikőjük szóvivője sem erősítette meg, hogy valóban egy párt alkotnak, lassan tényleg ki lehet jelenteni, hogy új álompár született, aminek rajongói örülnek a legjobban, hiszen több, mint egy évvel a fájdalmas szakítása után, már nagyon ráfért egy izgalmas és boldog új szerelem.

