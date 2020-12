Selma Blair csodásan néz ki: sokat javult állapota az elmúlt hónapokban

Két évvel ezelőtt derült ki, hogy gyógyíthatatlan betegséggel küzd. A színésznő valójában már régóta küzdött problémákkal, de csak 2018 nyarán vette rá magát egy alapos kivizsgálásra; és ekkor tudta meg, hogy szklerózis multiplex okozta tüneteit. Ez egy autoimmunbetegség, ami általában koordinációs zavarral, szemfájdalommal és látászavarral jelentkezik, majd később súlyosbodik, ekkor már izommerevség, mozgási nehézségek, mentális zavarok is társulhatnak a meglévő tünetek mellé.

Selma Blair őszinte posztot tett közzé gyógyíthatatlan betegségéről Sztárok Nem érdekel Elolvasom

betegsége diagnosztizálása óta nyíltan beszél arról, épp min megy keresztül, legyen az javulás vagy romlás. Volt, hogy bot és járást segítő gép nélkül ki sem tudott lépni a lakásból, nehezére esett szavakat formálni, és érzelmileg is megviselték a történtek. De ennek ellenére is igyekezett mindenről beszámolni, hogy nagyobb figyelmet vívjon ki a szklerózis multiplexnek: posztolt a kezeléseiről, és családi életéről is.

Most pedig egy fotósorozatot tett közzé magáról, amelyen jól látszik, milyen csodásan néz ki most! Lapozz bele a galériába a többi fotóért:

egyre jobban érzi magát, és bár vannak rosszabb napjai, nemrég képes volt ismét lovagolni, pozitív életszemléletével pedig másoknak is erőt ad. Le a kalappal előtte!

A gyógyíthatatlan betegséggel küzdő Selma Blair megmutatta, hogy él most Sztárok Nem érdekel Elolvasom

A színésznő betegsége kezdete óta folyamatosan posztol állapotáról, ebből néhány képet a galériában is megnézhetsz!

Galéria / 10 kép Selma Blair és a szklerózis multiplex Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria