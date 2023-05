Május 4-én mutatták be a Netflix platformján a Sarolta királyné – Egy Bridgerton-történet című sorozatot, ami a címszereplő királynő történetét meséli el a nézőknek.

A szériának köszönhetően a rajongók többek közt betekintést kaphattak abba, hogy A Bridgerton család királynéja miként ismerkedett meg a férjével, III. György királlyal, hogyan tudott beilleszkedni Angliában, miközben a család és a honvágy hozta nehézségekkel is meg kellett küzdenie. A streaming szolgáltató új kedvence már most rekordokat döntöget, és bár a készítők eredetileg csak egy minisorozatnak szánták a sztorit, könnyen lehet, hogy a közvélemény nyomására idővel egy második évadnyi élménnyel rukkolnak elő majd. A történet bár tények által ihletett fikció, ettől függetlenül négy karaktert valós királyi személyek ihlettek. És hogy kik ők és mennyire fedi a valóság a Sarolta királyné – Egy Bridgerton-történetben látottakat? Galériánkra kattintva megtudhatod!

Az InStyle magazin írása.