Sarah Jessica Parker egyetlen trükkel visszahozta az 1999-es Carrie Bradshaw-t: ez lesz a nyár legnagyobb trendje

Ha valaki azt mondja, hogy Sarah Jessica Parker, akkor a legtöbbünknek tuti, hogy Carrie Bradshaw neve fog először eszünkbe jutni, ami egyáltalán nem véletlen! A színésznő valószínűleg legmeghatározóbb karaktere mindig is Carrie lesz a Szex és New York sorozatból és filmekből, és bár a vadiúj show, az And Just Like That sok-sok negatív kritikát kapott, valójában az egész világ várja a legújabb évad részeit...



A Szex és New York sorozat ráadásul egy igazi jubileumot is ünnepelt néhány nappal ezelőtt, a legelső pilot rész ugyanis 25 évvel ezelőtt került adásba (igen, ez számunkra is megdöbbentő!), mindenki Carrie-je pedig ennek kapcsán sok helyen jelent meg és promózta a sorozat legújabb évadát.

Az egyik megjelenése azonban sok szemfüles rajongónak nagyon ismerős volt, ha pedig megnézed ezt a képet (és te is vérbeli Szex és New York-függő vagy), akkor tuti neked is be fog ugrani valami:

forrás: Getty Images

Emlékszel még, amikor Carrie Bradshaw a sorozat második évadában egy időre megvált jellegzetes göndör fürtjeitől, és inkább egyenes hajra váltott, hogy jobban beilleszkedjen Mr. Big elit világába?

Nos, úgy tűnik, hogy Sarah Jessica Parker pont ugyanezt a hatást akarta elérni a legutóbbi megjelenésénél, ráadásul nemcsak a hajstílus egyezik az 1999-es Carrie-vel, de még a mézes, melegebb árnyalat is! Ez az egyenesre beszárított, napcsókolta szőke haj pedig egyértelműen a nyár egyik legnagyobb durranása lesz, így, ha igazán Carrie ihletésű hajat szeretnél a következő időszakra, akkor muszáj lemásolnod Sarah Jessica Parker frizkóját!

Ha olvasnál még a Szex és New Yorkról, akkor katt a galériára!

Emlékszel még az összes sztárpasira, aki szerepelt a Szex és New Yorkban?

