A TikTok sötét titokra világított rá Carrie és Mr. Big szerelmével kapcsolatban, ami mindent megváltoztat

A Szex és New York minden idők egyik legsikeresebb sorozata volt, ami hatalmas hatással volt a világra. Nem csupán azért, mert nyíltan döntögette a tabukat azzal kapcsolatban, hogy egy 30-as nőnek nem feltétlenül kell férj és gyerek a boldogsághoz, hanem azért is, mert még ma, több, mint 20 évvel később is elleshetünk jó pár divattippet a részekből.



De természetesen amellett, hogy a sorozat pont azt bizonygatta, hogy egy nő szinglin is teljes tud lenni, nem mehetünk el szó nélkül Carrie és Mr. Big kapcsolata mellett, hiszen a sok megpróbáltatás ellenére egymás mellett kötöttek ki... Sokan azonban úgy gondolják 2023-ban, hogy a kapcsolatuk minden volt, csak nem romantikus szerelem, így jobb, ha nem ringatjuk magunkat abba a tévhitbe, hogy ők egymást választották.

Egy TikTok felhasználó, Cindy Noir például részletesen kifejtette az egyik videójában, hogy miért nem jó úgy tekinteni Carrie és Mr. Big kapcsolatára, mintha a világ legromantikusabb szerelem lenne:

A videóban elmondja, hogy érdemes belegondolni a kapcsolatukra, már a kezdetektől fogva. Mr. Big ugyanis mindig is szégyellte Carrie-t, és már a legelső randijukon is egy olyan helyre vitte a nőt, ahol tutira senkivel nem fut össze, és ahova azok jártak, akik nem akarták felvállalni a randipartnerüket.



Ezek után évekig ment a se veled, se nélküled viszony, ami alatt Big millió jelet küldött azzal kapcsolatban, hogy szégyelli Carrie-t. Nem akarta bemutatni az édesanyjának, nem engedte, hogy Carrie bármit is otthagyjon a lakásában, és borzasztóan nehezen tudta kimondani, hogy szereti a nőt. Ezek után nem meglepő, ha Carrie elképesztően bizonytalan és kétségbeesett volt Mr. Big mellett, érdekes módon viszont a szakításuk után szinte azonnal eljegyzett egy másik nőt, aki (na most jön a csavar) már beleillett a befolyásos, fényűző életébe. Natasha ugyanis gazdag családból származott, aki beletartozott a New York-i felsőtízezer világába. És érdekes módon benne csupán néhány hónap után látta a feleség-alapanyagot. És most jön a legszomorúbb rész...

Mr. Big akkor látta meg Carrie-ben azt a személyt, akivel megállapodna, amikor a nő sikeres és neves író lett, előtte eszébe se jutott... Egy másik teória szerint Mr. Big csak elért egy bizonyos kort és csak simán megijedt attól, hogy egyedül fog megöregedni, és miután már minden létező New York-i nőt felszedett és az összes menő bárban megfordult, úgy gondolta, hogy Carrie a biztonságos választás.



Ráadásul, ha még azt is hozzávesszük ehhez, hogy Mr. Big még az első esküvőjük előtt is beijedt és el akart menekülni, akkor tényleg egyértelművé válik, hogy ez a kapcsolat maximálisan toxikus volt, és minden volt, csak nem romantikus...

