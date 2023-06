„A férfiak pont azért lépnek félre, amiért a kutyák a töküket nyalogatják: mert megtehetik!” - 10 felejthetetlen beszólás Samantha Jonestól

Kőkemény, őszinte, és igen, szereti a pasikat, na meg a szexet. A Samatha Jones-t alakító hatalmas örömet okozott a rajongónak azzal, hogy végül beadta derekát, és visszatér a Szex és New York folytatásába, az And Just Like That-be, mi pedig ennek örömére nosztalgiáztunk kicsit. Nem mondjuk, hogy könnyű volt, de összeszedtük a legjobb beszólásokat Samantha Jones-tól, amik a te arcodra is mosolyt fognak csalni!

Galéria / 10 kép Samantha Jones legjobb beszólásai

Most pedig jöjjenek a legjobb szettjei! Mert bár mi is rajongtunk Carrie bohókás, excentrikus öltözködését, de Samantha Jones stílusa sokkal időtállóbb. Vibráló, erőteljes, szexis és nőies egyszerre, ahogyan a PR-os férfifaló karaktere is. Samantha mindig tudta, mit akar, imádta az élénk színeket, a V-kivágást, az arany ékszereket és a nadrágkosztümöt. Ha te is szeretnél olyan határozottnak tűnni, mint ő, lesd el a stílusát!

Galéria / 50 kép Samantha Jones 50 legjobb szettje