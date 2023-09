A gravitációnak is ellentmond Salma Hayek alakja: elképesztően dögös ebben a szűk ruhában

A szépséges és tehetséges mexikói-amerikai színésznő, sokak nagy kedvence, 1988-ban kezdte pályafutását, karrierje során pedig olyan filmekben nyújtott emlékezetes alakítást, mint a Desperado, az Alkonyattól pirkadatig vagy a Frida. Karrierje évtizedek óta töretlen, akárcsak ragyogó szépsége.

csodálatosan festett az El Sabor de la Navidad című film premierjén a Torontói Nemzetközi Filmfesztiválon.

A színésznő, aki nemrég töltötte be az 57. életévét, egy testhezálló fehér ruhában mutatta meg csodás alakját. A ruha gyönyörűen kiemelte vékony derekát és hangsúlyozta az idomait.

A letisztult fehér ruha mellé egy zöld clutch-csot választott, de nem esett túlzásba, frizurájával és sminkjével is az egyszerűségre törekedett. az a színésznő, aki többször is hangoztatta már, hogy mennyire fontos számára a természetes szépség és 57 évesen sem darálta be a plasztika világa. Elmondása szerint soha nem esett át semmilyen plasztikai műtéten, vagy szépészeti beavatkozáson, bár sokan azzal vádolják, hogy botoxoltat.

tökéletes alakja még a gravitációnak is ellentmond:

forrás: Isaiah Trickey/FilmMagic/GettyImages

hatalmas inspiráció:

