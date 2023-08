Nem Ryan Gosling az egyetlen! Avagy 8 színész, akinek filmes betétdala felkerült a Billboard Hot 100 toplistájára

A Barbie-film kapcsán várható volt, hogy nemcsak a benne szereplő színészek, de maga a filmzene is tuti siker lesz, azt azonban pár hónapja kevesen gondoltuk volna, hogy pont nevéhez köthető majd a fantasy vígjáték egyik nagy slágere.

Míg a véleményvezérek egyik része még mindig nem tudott megbékélni azzal, hogy a 42 éves színész kapta meg Barbie pasijának szerepét, addig a másik fele mit sem foglalkozik a casting problémakörével, inkább rongyosra hallgatják a Ken-balladáját. A Mark Ronson és Andrew Wyatt által írt és producált I'm Just Ken című dal ugyanis nemcsak a YouTube felületén nem engedi el kiemelt helyét, hanem a Billboard Hot 100-as listáján is úgy látszik, hogy kezdi elég jól megvetni a lábát.

Greta Gerwig filmjének marketingje bár eddig is nagyon erős volt, úgy látszik, hogy a készítők tényleg nem szerettek volna semmit sem a véletlenre bízni a Barbie kapcsán, még a filmzenét sem. Erős lenne azt mondani, hogy Hollywoodban ez egy bevált szokás lenne, mert nem, de azért nem ez az első eset, amikor egy színész által előadott dal a Billboard listáján landol.

Hogy on kívül kiknek és melyik filmek miatt sikerült meghódítania a Billboard listáját? Galériánkra kattintva megtudhatod!

Galéria / 6 kép 8 színész, akinek filmes betétdala felkerült a Billboard Hot 100-as listájára Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

És ha már szóba jött Ken karaktere, akkor már ezt a galériánkat se érdemes kihagyni!

Galéria / 6 kép Van jobb Ryan Goslingnál: 6 híres férfi, akik szerintünk tökéletesek lettek volna Ken szerepére Megnézem a galériát

Az InStyle magazin írása.