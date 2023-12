Ryan Gosling mindenkit meglepett: megjelent a Barbie filmben énekelt dalának karácsonyi verziója

elképesztően meglepte a rajongóit (mondhatni néhány perce!), ugyanis a semmiből kiadta a Barbie film imádott I'm Just Ken dalának karácsonyi verzióját. Az eredeti dal már önmagában is óriási sikert aratott, aminek ékes bizonyítéka, hogy bár nem énekes, mégis Grammy-díjra jelölték a dalt (reméljük a díjátadón élőben is láthatjuk majd, miközben ismét Kenné alakul át!).



Ken dala egyébként a Barbie film egyik kulcsjelenetében csendül fel, és gyorsan a közönség kedvencévé vált, a dal legújabb verziója azonban egy különleges fordulatot vesz, mivel és a zenei csapat az eredeti dallamot és szövegeket karácsonyi elemekkel egészítették ki, így teremtve meg az ünnepi hangulatot.

Ebben a változatban ráadásul Ryan egy teljesen új oldalát mutatja meg, a dalban a karácsony varázsát és a szeretet üzenetét hangsúlyozza, miközben megőrzi az eredeti dal játékosságát és lendületét. Ráadásul az is kiderül, hogy Ken nem csak erős és férfias tud lenni (persze Barbie Land módon), hanem igazán érzelmes is.



A rajongók persze már most odáig vannak az új verzióért, és sokan úgy vélik, hogy ez lesz az idei ünnepi szezon egyik legnagyobb slágere, Ken karácsonyi dala pedig már elérhető a zenei streaming platformokon, hogy a következő ünnepi időszakban 0-24 tudjuk hallgatni!