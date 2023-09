A szépséges focistafeleség idén sem hagyta ki a velencei filmfesztivált, amelyre egy brutálisan látványos, szinte már megdöbbentően dögös estélyiben tette tiszteletét. A 29 éves modell egy földig érő, piros estélyiben mutatta meg tökéletes alakját, amelyet egy feltűnő nyakékszerrel és fehér kesztyűkkel egészített ki.



A hatás így egyszerre volt elegáns és igazán hollywoodi. Haja teljesen kiengedve, lágy hullámokban omlott a vállára, sminkjében pedig elsősorban a földszínek uralkodtak, hogy ne vegye el az emberek figyelmét a ruháról.

forrás: Franco Origlia/Getty Images

forrás: Stefania D'Alessandro/Getty Images

Georgina Rodriguezt sok támadás éri, hogy Ronaldo nélkül sehol sem lenne, ám a sportoló és a modell rajongói is úgy vélik, hogy nagyszerű anya, aki nemcsak vérszerinti, hanem Ronaldo béranyától született csemetéinek is tökéletes gondviselője. A csinos modellanyuka egyébként saját doku-sorozattal is büszkélkedhet, amelynek 2. évadában beszélt őszintén ikerszüléséről, és arról, hogyan dolgozta fel kisfia elvesztését.



