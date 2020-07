Ebből házasság lesz! C. Ronaldo szerelmes képet posztolt párjával

Ez a gyönyörű modellnek, Georgina Rodrigueznek pontosan három éve sikerült, aki azóta még egy kislányt is szült a sztárfocistának, aki csak még jobban megerősítette az amúgy is harmonikus kapcsolatukat. A sztárpár imád családi kirándulásokat szervezni, ám ettől függetlenül a kettesben töltött időre is nagyon figyel.

Pár napja Ronaldo és Georgina elszökött otthonról és persze a világ szeme elől a luxus jachtjukra, hogy egy-két napot csak és kizárólag egymással töltsenek. Az egyik ilyen közös pillanatról pedig egy képet is megosztott a szépséges modell, amelynek szövege igencsak sokatmondó. Legalábbis, ami a szerelmüket illeti:

Az egyetlen jó dolog, amit jobban szeretek nálad, azok mi vagyunk.

A 35 éves Ronaldo a nála tíz évvel fiatalabb modellel először egy madridi Dolce & Gabbana-rendezvényen találkozott, amiből pillanatok alatt szerelem lett. Ma pedig együtt nevelik a focista három béranyától született gyermekét: Ifj. Cristianot, Evat és Mateot, valamint közös kislányukat, Alanat.

