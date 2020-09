Most pedig a legfrissebb hírek szerint is elkapta a vírust, ami miatt a legújabb Batman film munkálatait is le kellett állítani. A 2021-re tervezett produkció forgatásai, ugyanis nemrég indultak újra Londonban. Ezért most duplán rosszul jártak a készítők, hiszen amellett, hogy a film főszereplője esik ki egy időre a munkából, elég valószínű, hogy a premier is csúszni fog a jelenlegi helyzet miatt.

Robert Pattinson öv alatti tanácsot kapott Christian Bale-től a Batman forgatása előtt Sztárok Nem érdekel Elolvasom

Bár ezt még senki sem jelentette be hivatalosan, egy amerikai lap értesülései szerint a Warner Bros. közleményében mindössze annyi állt, hogy az egyik stábtag tesztje pozitív lett és a szabályoknak megfelelően elkülönítették, a forgatásokat pedig eltolták egy időre, amíg a veszély el nem hárul. Robert állapotáról semmit sem közöltek, de valószínű a legjobb ellátást és orvosokat kapta, hogy minél előbb kilábaljon a vírus okozta betegségből.

Ez Robert Pattinson véleménye az Alkonyat folytatásáról Sztárok Nem érdekel Elolvasom

Pattinson egyébként ebben az évben rengeteg kasszasikernek ígérkező filmben mutatja meg, hogy nemcsak az Alkonyat Edwardjaként lehet rá emlékezni. Legújabb filmjében a Tenetben nyújtott alakításáért elképesztően jó kritikákat kapott.

Ha kíváncsi vagy, mely sztárok mentális állapotán rontott a koronavírus, akkor kattints a galériára!

Galéria / 5 kép 5 híres ember, akinek a mentális állapotán még többet rontott a koronavírus járvány Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria