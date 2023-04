A férfi, akibe kicsit minden nő szerelmes! Richard Gere 10 legjobb romantikus filmje

Richard Gere első jelentős színészi szerepét a Grease eredeti londoni színpadi változatában játszotta 1973-ban, és ugyanebben az évben mutatták be a Chelsea D.H.O. című tévéfilmet, amiben egy aprócska szerepet ő is kapott.

Majd 1977-ben a Nappalok és éjszakák című drámában alakított emlékezeteset, de az átütő sikert az 1980-as Amerikai dzsigoló és az azt követő 1982-es Garni-zóna hozta el számára. Innentől fogva pedig műfajtól függetlenül nem volt megállás, és a mai napig nincs is! Erre pedig a legjobb példa a március 30-án a hazai mozikban is debütáló új filmje, a Talán igent mondok, amiben többek közt Diane Keaton, Susan Sarandon és Emma Roberts oldalán mutatja meg újfent a romkomokból olyan jól ismert és szeretett oldalát. És ha most azon gondolkozol, hogy vajon hány emlékezetes romantikus filmben láthattuk az elmúlt 50 évben Richard Gere-t, inkább segítünk kicsit!

Kattints tovább és mutatjuk Richard Gere 10 legjobb romantikus filmjét, amit legalább egyszer látnod kell!

