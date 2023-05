Rettegnek a híres emberek Britney Spears mindent leleplező könyve miatt: az összes szaftos titkot elárulja benne

Az egész világ lélegzetvisszafojtva várta, hogy könyve megjelenjen, ugyanis mindenki úgy tudta, hogy idén februárban már a boltok polcain lesz az énekesnő önéletrajzi műve.



Ebből azonban nem lett semmi, a kiadást pedig év végére halasztották, az ok viszont egyszerre vicces és elgondolkodtató.

A csúszásnak a hírek szerint ráadásul komoly aggályai vannak, a kiadó ugyanis jogi hangvételű leveleket kapott több A-listás hollywoodi sztár képviselőitől, mert ezek a hírességek rettegnek attól, hogy Britney megemlíti őket a könyvében...



Britney egyébként szeretne mindent elmesélni arról, hogyan élte meg a sok évig tartó gyámságot, de szó lesz benne a harmadik házasságáról Sam Asgharival is és más olyan témákról, amelyekről eddig még soha nem beszélt a nagy nyilvánosság előtt.



Sőt, a pletykák szerint az énekesnő olyan régebbi párkapcsolatairól is le fogja rántani a leplet, amelyekről eddig tényleg senki nem tudott, így valószínűleg ezek azok az érintettek, akik nagyon tartanak a könyvtől, és akik próbálják megakadályozni a megjelenést... Mi viszont ezek után csak még jobban várjuk, hogy elolvashassuk Britney gondolatait, reméljük, hogy ez mihamarabb meg is fog történni!

