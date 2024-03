Meglepő vallomás: Rebel Wilson elárulta, hogy 35 évesen vesztette el a szüzességét

Hamarosan megjelenik memoárja Rebel Rising címmel, amiből már most megosztott néhány részletet a sztár. A People magazinnak árulta el többek között azt, hogy 35 éves volt, amikor elvesztette a szüzességét és nagyon reméli, hogy a személyes sztorija pozitív üzenetként jut majd el másokhoz. A most 44 éves színésznő hozzátette, hogy nem kell mindenkinek tiniként elvesztenie a szüzességét:

„Az emberek addig várhatnak, amíg késznek nem érzik magukat vagy amíg meg nem érnek rá. Azt gondolom, ez egy pozitív üzenet is lehet. Természetesen nem kell a harmincas éveidet megvárnod, mint nekem, de ne érezd a nyomást tiniként sem” - teszi hozzá a híresség.

azt is megjegyezte, hogy tiniként és később is kerülte a témát, ameddig csak tudta, mert kínosan érezte magát tőle:

„Általában elhagytam a termet, ahol épp erről beszéltek. Aztán volt, aki azt mondta, hogy a 24 is késő. Én meg csak ott ültem és arra gondoltam, hogy az én számom a 35. Mi a fene? A legnagyobb lúzernek fogok tűnni.”

A színésznő úgy hivatkozik magára, mint késői boomer és úgy gondolja, hogy ha 20 évvel később született volna, akkor biztosan másképpen fedezi fel a szexualitást. Mint mondja, édesapja halála után kezdett jobban megnyílni és érdeklődni a házasság iránt, amire előtte úgy gondolt, mint időpocsékolásra. Évekkel később rájött, hogy a nők iránt is érez érzelmeket, majd megismerte Ramona Agrumát, akit 2023-ban el is jegyzett. 2022 novemberében pedig megszületett első gyermeke, Royce Lillian is.

Ők is bevallották már korábban:

