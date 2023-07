Itt van 2023 legmegosztóbb hajtrendje: a Rat-Tail frizurát csak imádni vagy gyűlölni lehet

Megjelent egy új frizura trend, a Rat-Tail (magyarul patkányfarok) a horizonton és pillanatok alatt olyan megosztóvá vált, hogyha meglátod, vagy azonnal rohansz majd a fodrászodhoz, hogy ilyet szeretnél, vagy teljesen kiborulsz a látványtól és azon kezdesz agyalni, miért teszi ezt a hajával bárki önszántából. Igazából egy kicsit olyan ez, mint annak idején a Bundesliga-séró, azt is vagy imádták vagy utálták, átmenet nem volt.

Megérkezett a Rat-Tail őrület: te kipróbálod ezt a merész frizurát?

Természetesen ezt is a popkultúrának köszönheted, a trend az HBO The Idol című filmjéből szabadult el és kelt önálló életre. A moziban Lily-Rose Depp mellett feltűnik The Weeknd is, ő viselte ezt a hajat a vásznon. A TikTok-on jelenleg az egyik legnépszerűbb, még mindig növekvő hashtag lett a #Rattail, cikkünk írásakor körülbelül 37 millió megtekintést hozott már össze.



Talán most azt gondolod, ez bizonyára egy új őrület, de az az igazság, hogy a Rat-Tail frizura már a nyolcvanas és kilencvenes években megjelent, a lényeg akkor is az volt, mint most: alapvetően rövid haj, különösen elöl és oldalt, hátul pedig egy hosszabbodó, keskenyedő, vastagabb tincs.



„A Rat-Tail frizura azok körében volt nagyon divatos a nyolcvanas években, akik igazán lázadónak szerettek volna mutatkozni. Akkoriban olyan gyorsan tűnt el, ahogyan érkezett, most azonban reneszánszát éli” – mondta el a Popsugar magazinnak a Rat-Tail hajról Andrew Zumbo mesterfodrász. A szakember hozzátette, 2023-ban persze egy kicsit másképp néz ki egy ilyen frizura, a fodrászok játszanak a színekkel, a rétegekkel, illetve azzal, hol és mennyit borotválnak a hajból.

Nézd meg galériánkban, melyek most a legmenőbb Rat-Tail frizurák, döbbenj meg, inspirálódj, csemegézz!

Galéria / 5 kép Inspiráció, ha kipróbálnád a Rat-Tail frizurát Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Ha pedig szívesen olvasnál még a hajról, akkor ezt is érdemes lecsekkolnod:

Galéria / 3 kép 3 vitamin, ami hajhullást okoz Megnézem a galériát