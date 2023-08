Ez történt most Radics Gigiékkel is, akik a nagy szerelem és a kislányuk születése után döntöttek úgy, hogy mégsem maradnak együtt. Az énekesnő mindig is óvta a magánéletét, és ezzel együtt kedvesét is, de akárcsak más hírességek ebben a helyzetben, szerette volna megelőzni a pletykákat és spekulációkat, így ő maga árulta el közösségi oldalán, mi is történt pontosan, illetve hogyan folytatják tovább az életüket.

Mindig harcoltam azért, hogy a magánéletem magánélet tudjon maradni és ez most sincs, és a jövőben sem lesz másképp. Viszont történtek az életemben változások, amit szeretnék megosztani veletek, a követőimmel. Úgy döntöttem a kislányom édesapjával kapcsolatban, hogy elválnak útjaink, és külön utakon folytatom tovább az életemet. Nehéz döntések ezek az életben, amiről az ember nem szívesen mesél. A legfontosabb továbbra is a kislányunk felhőtlen boldogsága, így a nevelését ezután is közösen folytatjuk tovább. Mindkettőnk részéről az az álláspont, hogy Bella továbbra is kapja meg a végtelen szülői szeretetet, törődést és figyelmet.

Gigi a posztjában arra is kitér, hogy nagyszerű apának tartja exét, ami a jövőben sem fog változni, ugyanakkor nem fog többet elmondani a döntésük okáról és másról sem. Radics Gigi 2012-ben lett a Megasztár 6 győztese, 2017-ben pedig a magyar X-Faktor legfiatalabb mentora volt, akkor mindössze 21 évesen. Kislánya 2020-ban született meg, aki a Bella nevet kapta.

