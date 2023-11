„Vágtak hozzám kanalakat, követtek el velem szemben verbális abúzust” - Rácz Jenő tabuk nélkül mesélt élete legnehezebb időszáról

Rácz Jenő nevét 2018-ban ismerte meg az egész ország, ekkor csatlakozott ugyanis a Konyhafőnök című műsorhoz, amiben szinte azonnal bebizonyította, hogy főzésben, de a tévéműsorokban való szereplésben is nagyon tehetséges.



Jenő mindössze 18 éves volt, amikor úgy döntött, hogy Angliába költözik, ami után Dániában, Szingapúrban és Sanghajban is élt, mielőtt visszaköltözött volna Magyarországra. A sztárséf most úgy döntött, az InStyle MEN legújabb lapszámának hasábjain beszél kendőzetlen őszinteséggel a nehézségeiről, csalódásairól, sikereiről, és arról, hogy számára mi a legfontosabb az életben.

A kezdetek egyáltalán nem voltak egyszerűek

„A kilencedik kerületben, egy lakótelepen nőttem fel nem túl jó társadalmi helyzetben. (...) Egy csepeli vendéglátóipari szakközépiskolából indultam neki a világnak. Nem volt szalagavató bálom, nem olvastam el azokat a kötelező olvasmányokat, amelyeket a kortársaim igen. Ám az utazásaimmal, az ismeretlen kultúrákkal való találkozásoknak köszönhetően olyan dolgokat tanultam meg, amelyekre másnak nem volt lehetősége.” – nyilatkozta a vele készült interjúban.



Ha pedig azt hinnénk, hogy ezután könnyű dolga volt a séfnek, akkor hatalmasat tévedünk. Jenő elmondása szerint ugyanis a Michelin-csillaghoz vezető út sokkal rögösebb, fájdalmasabb és megterhelőbb, mint azt bárki gondolná:



„Amikor a Nomában dolgoztam (három Michelin-csillagos étterem Koppenhágában – szerk.), olyan kevés pénzem volt, hogy még buszjegyre sem tellett, az ócska szállásomról gyalogoltam be minden reggel az étterembe, ahol napi húsz órát kellett lehúznom. A séffé válás folyamata nem megy egyik napról a másikra, az egy hosszú út, ami sok lemondással jár. Vágtak hozzám kanalakat, követtek el velem szemben verbális abúzust. Volt, hogy azért küldtek haza, mert a papírlap, amellyel naponta ellenőrizték, mennyire voltam frissen borotválkozva, megakadt a borostámban.”

forrás: Demeter Vanda/InStyle MEN

Rácz Jenőt azonban semmi nem tudta eltántorítani a céljaitól, a belefektetett kemény munka pedig abszolút kifizetődött, hiszen ma már két saját budapesti étterme, a Rumour és a Costes is Michelin-csillaggal büszkélkedhet. Persze a séf az évek alatt arra is rájött, hogy mi is igazán fontos az életben:



„Az élet forrása nem a munka, a siker hajszolása, hanem az, hogy szeretetben éljek, és jó ember legyek. Igyekszem kiszabadulni a Rácz Jenő név okozta rabszolgaságból, és élvezni az életemet a családommal, hiszen ők a legfontosabbak. Látom magam előtt a képet, ahogy negyvenéves korom után egy kis spanyol ház teraszán fekszem a hintaágyban, közben cseresznyét eszem és borozgatok...”



Ha kíváncsi vagy az egész interjúra, akkor szerezd be a frissen megjelent InStyle MEN legújabb lapszámát!

