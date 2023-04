Ugye tudod, hogy teljesen rendben van, ha egy nap úgy döntesz, nem akarsz többé borotválkozni? Ahogy az is teljesen normális, hogy akárcsak a legtöbb felnőtt embernek, nak is szőrös a hónalja, ha nem borotválja le.

két év szünet után visszatért a rivaldafénybe, és második gyermeke születése után újonnan szerzett önbizalmát új, minimálisan retusált fotókon mutatja meg.

A 'Mean Girls' színésznője egy interjúban hosszasan beszélt arról, hogy reálisabb testképet szeretne mutatni, és arról is, hogy milyen utat járt be, amíg sikerült elfogadnia a testét.

a természetes szépséget hirdeti

"Ezen a fotózáson latex alsóneműt viselek, pedig van már két gyerekem. De ez az én testem, és úgy gondolom, hogy ezt nagyon fontos hangsúlyozni a világ felé" - mondta a Bustle magazinnak, és azt kérte, hogy a fotóit minimálisan retusálják.

Ez így is történt, az elkészült fotók természetes szépségét emelik ki, beleértve azt is, hogy hónaljszőrzetét sem fél megmutatni.

visszatérésével rá szeretne világítani arra, hogy fontos, hogy az emberek felvállalják a valódi kinézetüket és ne próbáljunk hamis üzenetet közvetíteni mások felé.

Imádjuk az ilyen testpozitív kezdeményezéseket!

