A Z generáció egy része nem mond fel, csak a minimumot teljesíti a munkahelyén – az új jelenségnek már neve is van

„A lényeg, Bob, hogy nem vagyok lusta, csak nem érdekel... A motivációval van problémám, oké? Ha kidolgozom a belem és bevállalok néhány extra műszakot, akkor sem kapok még tíz centtel sem többet, szóval mi motiváljon? Ráadásul nyolc főnököm van, Bob, így, amikor hibázom, nyolc ember jön utám, hogy elmondja, elrontottam. Ami valóban motivál, hogy ne legyek üldözött és ne veszítsem el a munkám. De tudod mit, Bob, ez csak arra elég, hogy valaki épp annyit dolgozzon, hogy ne rúgják ki”

– hangzik el a Hivatali patkányok című 1999-ben bemutatott filmben a főhős, Peter szájából és pontosan leírja azt, ami a Z generáció egy részét foglalkoztatja az utóbbi időszakban.

A TikTokon ugyanis futótűzként terjed el a #quietquitting, amiről először a @zaidleppelin nevű felhasználó készített videót, ami már több mint 3,5 milliós megtekintésnél jár. Ez is bizonyítja, hogy mennyire központi fogalom lett a fiatalok körében a quiet quitting, amit magyarul csendes felmondásnak vagy passzív ellenállásnak neveznek.

„Nem mondasz fel, de ellenállsz a túlterheltségnek és az erőn felett teljesítésnek” – magyarázza a tiktokker a videójában és hozzáteszi: „Továbbra is teljesíted a kötelességeidet, de nem veszed fel a hustle culture hozzáállást, ami szerint a munkának kell az életednek lennie. Valójában ez nem így van, és az értékedet nem a munkád határozza meg."

A fogalom óriási médiafigyelmet generált a tengerentúlon, ahol megannyi tévéműsor és cikk foglalkozik vele, a Wall Street Journalnél például egy héten keresztül volt a legolvasottabb cikk a quiet quittingről szóló írás. Szakértők szerint viszont nem egy újkeletű fogalomról van szó, hanem egy olyan jelenségről, ami időről-időre felüti a fejét.

Évtizedek óta velünk van

Anthony Klotz, a University of College London School of Management egyetemi docense a BBC-nek azt nyilatkozta 2022 nyarán, hogy bár a kifejezés új lehet, a mögöttes gondolat már rég jelen van a munkaerőpiacon: „Bár ez egy fiatalabb generációtól jött új csomagolásban, a tendenciát évtizedek óta tanulmányozzák különböző elnevezéssel, mint az elszakadás, elhanyagolás és a visszavonulás.”

A szakértő továbbá azt is hozzátette, hogy sokan azért igyekeznek így boldogulni a munkahelyükön, mert vagy át nem ruházható készségekkel rendelkeznek, ami miatt adott cégnek szüksége van rájuk vagy épp olyan közösségben élnek, ahol nincs választási lehetőségük.

„Ráadásul, ha mindig túlteljesítünk, az felemészti a mentális erőforrásainkat és stresszt okoz. És ha ehhez kevés jutalom társul, joggal érezheti valaki, hogy megakadt. A quiet quitting nemcsak a fiatalabb generációk sajátja, hanem mindenkit érint, aki valaha is úgy érezte, elakadt a munkahelyén, viszont nincs oka felmondani”

– magyarázza Anthony.

Egy nagyszabású, 2022-ben a Harvard Egyetem által publikált kutatás rámutatott arra is, hogy az adatok alapján elmondható, hogy a quiet quitting nem az alkalmazott munkamoráljáról szól, hanem sokkal inkább arról, hogy a vezető képes-e olyan kapcsolatot kialakítani a beosztottjaival, hogy azok ne számolják vissza a perceket a munkanap végén. A 2801 vezetőről beérkezett 13 048 jelentés azt mutatja, hogy a kevésbé hatékony vezetőknél háromszor-négyszer annyi ember képes a csendes felmondásra, mint a leghatékonyabbak esetében, ahol a válaszadók 62%-a volt már hajlandó extra erőfeszítést tenni munkaügyben és csak 3% választotta a minimumra törekvést.

Miért éppen most tört előre?

A TikTok-felhasználók egy része meg van róla győződve, hogy a 2021 áprilisában, Kínában indult tang ping elnevezésű tiltakozó mozgalom volt az, ami igazán beindította a quiet quittinget. A fogalompárosítás „lefekvést, lehasalást” jelent és arra utal, hogy a kínai munkások elutasítják a túlórát, a 996 munkaidő-rendszert, vagyis azt, hogy heti 6 napban dolgozzanak reggel 9-től este 9-ig. A fiatalok, akik kiállnak a mozgalom mellett, továbbra is bejárnak a munkahelyükre, de a saját szükségleteiket és pszichológiai egészségüket helyezik előtérbe a gazdasági haszonnal szemben. De nemcsak a kínai ellenállás, hanem a hustle culture és a koronavírus-járvány is sokakat rádöbbentett a mentális egészség fontosságára. Az előbbi a munkamániára utal, amikor a munka természetellenesen uralja az egyén életét, minden más aspektust a háttérbe szorítva. Ebben az esetben a szabadidő, a magánélet másodlagossá válik, a túlóra pedig olyan természetesen épül be az egyén életébe, hogy az egy ponton elhiszi, hogy ez határozza meg az értékét. Célja a siker, az elismerés hajszolása, ami által úgy gondolja, hogy közelebb kerül a boldogabb élethez.

Ez a hozzáállás azonban korántsem veszélytelen, az Indeed.com 2021-es felmérése szerint a válaszadók 52%-a tapasztalt már burnout-ot, amit a túlzásba vitt munka eredményezett. A kutatás arra is rávilágított, hogy a koronavírus-járvány megjelenése óta 9%-kal többen tapasztalták meg a burnout szindrómát, mint előtte. A COVID-19 persze nemcsak ebben a formában volt hatással a munkaerőpiacra: rengeteg embert bocsátottak el, sokakat home office-ra ítéltek, majd újra irodai életre késztettek, ráadásul a legtöbb helyen a bérnövekedés sem volt egyenesen arányos az inflációval, ami újabb elégedetlenséget szült.

Az arany középút

Egy 2017-es brit kutatás szerint a kiégés összefüggésbe hozható a szívkoszorúér-betegséggel, a magas koleszterinszinttel és a 2-es típusú cukorbetegséggel is amellett, hogy depressziót okoz. A hustle kultúra így aligha nevezhető követendő példának, ahogy az ellenpólusa, a quiet quitting sem egyértelműen jó megoldás. Szakértők szerint mindkettő végezhető rövid távon, ha valaki pontosan tudja, hogy csak ezen keresztül érheti el a maga elé kitűzött célt. Az előbbi segíthet akár az előre lépésben is, míg az utóbbi azért lehet az egyén számára hasznos, hogy megtalálja azt, ami valóban érdekli, amit a folyamatos hajtás közben nem tudna észrevenni.

4 napos munkahét

Nemcsak egyéni szinten változik a munkához való hozzáállás, de a vállalatok is mindig igyekeznek az aktuális trendekhez igazodni. Számos országban próbálkoztak már a négynapos munkahét bevezetésével, amivel a munkavállalók motivációját, jólétét is próbálnák növelni, hiszen ezáltal több idő maradna a feltöltődésre. A cégeknek a munkarend átszervezésével gyűlt meg a baja leginkább és azzal, hogy a termelékenység ugyanolyan szinten maradjon.

Magadra ismersz?

Hustle culture vs. úgy érzed, minden feladatra igent kell mondanod

betegen is dolgozol

a szabadnapokat magad előtt tologatod, nem szívesen veszed ki őket

hétvégén és munkaidőn kívül is dolgozol, gyakran túlórázol

munkaidőn kívül is elérhető vagy a munkatársaid és a főnököd számára

akkor sem állsz le a munkával, ha fáradtnak, kimerültnek érzed magad Quiet quitting csak akkor mondasz igent egy feladatra, ha a szerződésed alapján kötelező vagy elvégezni

munkaidőn kívül nem vagy hajlandó egy percet sem dolgozni, nem is vagy elérhető ilyenkor csak a család és a barátok számára

csak a minimumot vagy hajlandó megtenni, nem veszel részt a kreatív ötletelésben

elszigeteled magad a munkatársaidtól

kivonod magad minden beszélgetésből, ami nem szükséges

