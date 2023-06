Puskás-Dallos Bogit frusztrálják a FaceApp-ozott “egyenemberek” a közösségi médiában

Ebben a kategóriában idén azokat az aktivistákat és jó ügyet hirdető kampányaikat díjazzuk, akik példaértékű társadalmi munkát végeznek, és közösségi média elérésüket alapítványok és társadalmi kampányok népszerűsítésére is használják.

Puskás-Dallos Bogi fiatal kora ellenére lassan tíz éve szerves része a hazai zenei körforgásnak. 2014-ben a We All című dalának köszönhetően ismerte meg a közönség, a mű az év legnagyobb slágere lett.

A magyar zenei szakma neki ítélte oda a Fonogram-díjat az év felfedezettje kategóriában, de elnyerte a Bravo OTTO különdíját, és jelölték VIVA Cometre legjobb új előadóként is. Szerzőként első lemezét 2017-ben adta ki. Azóta számos sikeres dala jelent meg, mint a Vártam rád, a Benned él vagy a Keresem a helyem. A többmilliós streammel rendelkező slágereket a nagyobb rádiók is előszeretettel játszották.

Az elmúlt években több száz koncertet adó előadót a tévében, az X-faktorban mentorként, A DAL-ban műsorvezetőként, a Sztárban Sztárban pedig versenyzőként láthattuk. 2022 végén adta ki második nagylemezét Az út közepén címmel. A környezetvédelem, állatvédelem és mentális egészség témaköröket a szívén viseli.

Dallos Bogi őszintén mesélt arról, hogy voltak olyan időszakok az életében, amikor úgy érezte, nem tud önazonosan kommunikálni a közösségi médiában. Azt is kifejtette, hogy FaceApp-ozott “egyenemberek” belőle is gyakran frusztrációt váltanak ki, bármennyire is próbálja tudatosan használni a közösségi média felületeket. Bogi arra is visszaemlékezett, hogy milyen rosszul érintette az első negatív komment, amit énekesnőként kapott.

A Bogival KÉSZÜLT INTERJÚT ITT NÉZHETED MEG:

Ezek a hírességek nagyon kreatív módon adtak hírt a terhességükről:

Galéria / 7 kép Híres emberek, akik meghökkentő módon adtak hírt a terhességükről Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria